Photos: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर PM मोदी ने फहराया ध्वज

\u0936\u094d\u0930\u0940\u0930\u093e\u092e \u091c\u0928\u094d\u092e\u092d\u0942\u092e\u093f \u092e\u0902\u0926\u093f\u0930 \u0915\u0947 \u0936\u093f\u0916\u0930 \u092a\u0930 \u0927\u0930\u094d\u092e \u0927\u094d\u0935\u091c\u093e \u092b\u0939\u0930\u093e \u0926\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948. \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u0907\u0938 \u092a\u0935\u093f\u0924\u094d\u0930 \u092a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u093e\u0925 \u091c\u094b\u0921\u093c\u0915\u0930 \u092d\u0917\u0935\u093e\u0928 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0930\u093e\u092e \u0915\u094b \u0928\u092e\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e.