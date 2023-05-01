गले लगाया, हाथ मिलाया, तस्वीरें बयां कर रही दोस्ती! पीएम मोदी ने इस अंदाज में किया पुतिन का स्वागत
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय महत्वपूर्ण भारत यात्रा के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं. भारत और रूस के बीच गहरे और घनिष्ठ संबंधों को दर्शाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने 'खास दोस्त' पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान, पीएम मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले लगाया. दोनों नेताओं ने इस गर्मजोशी भरी मुलाकात के बाद, एक ही कार में सवार होकर एयरपोर्ट से आगे के लिए एक साथ प्रस्थान किया.