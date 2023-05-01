विज्ञापन
Putin India Visit Live : पीपल के पत्ते पर पुतिन.. रूस के राष्ट्रपति के लिए यूं तैयार दिल्ली, देखें तस्वीरें

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन पर राजधानी दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है और हर तरफ एक गर्मजोशी भरा स्वागत माहौल है. उनके आगमन के स्वागत में जगह-जगह बड़े और आकर्षक पोस्टर लगाए गए हैं, जो न केवल भारत-रूस के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शा रहे हैं, बल्कि हर दीवार और चौराहे से दोनों देशों की अटूट दोस्ती का स्पष्ट संदेश भी दे रहे हैं. यह भव्य स्वागत संकेत देता है कि भारत अपने पुराने और भरोसेमंद साथी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

  • स्वागत है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जगह-जगह लगे पोस्टर और हर तरफ दोस्ती का संदेश
    स्वागत है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जगह-जगह लगे पोस्टर और हर तरफ दोस्ती का संदेश
