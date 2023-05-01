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प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक,, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर

फराह खान ने अपने शो के जरिए इसी कड़ी में इस बार उन्होंने कलर्ट टीवी के नागिन 7 में नागिन का किरदार निभाने वाली प्रियंका चहर चौधरी ने के घर का टूर किया. जहां उन्होंने घर के हर इंटिरियर की खूबसूरती को बेहद करीब से देखा.

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    प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक,, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर
    फराह खान ने अपने शो के जरिए बॉलीवुड से लेकर टीवी स्टार की निजी जिंदगी और उनके रहने सहन से उनके फैंस को रूबरू कराती है रहती है.
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    प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक,देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर
    इसी कड़ी में इस बार उन्होंने कलर्ट टीवी के नागिन 7 में नागिन का किरदार निभाने वाली प्रियंका चहर चौधरी ने के घर का टूर किया, जहां एक्ट्रेस ने फराह को अपने घर के हर कोने से मिलावया.
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    प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर
    प्रियंका चाहर चौधरी एक 2bhk में रहती हैं. उन्होंने अपना घर काफी सुंदर सजाया है, जिसके हॉल में ग्रीस वाली वाइब है.
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    प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर
    प्रियंका के घर का किचन हॉल से ही लगा हुआ है. उनके घर के किचन की थीम ब्लू एंड व्हाइट है.
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    प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर
    प्रियंका चहर के बेडरूम में एक बड़ा सा बेड है, जिसके पास साइड टेबल है. कमरे से लगी एक छोटी सी बालकनी भी है. बालकनी में प्रियंका ने व्हाइट रंग की कुर्सी मेज लगाई हुई है. वहां पर उन्होंने पेड़-पौधों के साथ अपनी बालकनी को सजाया है.
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