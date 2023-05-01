प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर

प्रियंका चहर के बेडरूम में एक बड़ा सा बेड है, जिसके पास साइड टेबल है. कमरे से लगी एक छोटी सी बालकनी भी है. बालकनी में प्रियंका ने व्हाइट रंग की कुर्सी मेज लगाई हुई है. वहां पर उन्होंने पेड़-पौधों के साथ अपनी बालकनी को सजाया है.