प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक,, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियर
फराह खान ने अपने शो के जरिए इसी कड़ी में इस बार उन्होंने कलर्ट टीवी के नागिन 7 में नागिन का किरदार निभाने वाली प्रियंका चहर चौधरी ने के घर का टूर किया. जहां उन्होंने घर के हर इंटिरियर की खूबसूरती को बेहद करीब से देखा.
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प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक,देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियरइसी कड़ी में इस बार उन्होंने कलर्ट टीवी के नागिन 7 में नागिन का किरदार निभाने वाली प्रियंका चहर चौधरी ने के घर का टूर किया, जहां एक्ट्रेस ने फराह को अपने घर के हर कोने से मिलावया.
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प्रियंका चहर ने दिखाई अपने खूबसूरत आशियाने की झलक, देखें एक्ट्रेस के किचन से लेकर बेडरूम का इंटिरियरप्रियंका चहर के बेडरूम में एक बड़ा सा बेड है, जिसके पास साइड टेबल है. कमरे से लगी एक छोटी सी बालकनी भी है. बालकनी में प्रियंका ने व्हाइट रंग की कुर्सी मेज लगाई हुई है. वहां पर उन्होंने पेड़-पौधों के साथ अपनी बालकनी को सजाया है.