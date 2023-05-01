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मिर्जापुर द मूवी हुई रिलीज, लेकिन नहीं दिखेंगे प्राइम वीडियो की मिर्जापुर सीरीज के ये 7 पॉपुलर किरदार, एक तो हो गया रिप्लेस

मिर्जापुर द मूवी में गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया और कालीन भैया के अलावा कुछ किरदार फिल्म से गायब हैं, जिसमें से एक को तो रिप्लेस कर दिया गया है.

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    मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. जबकि NDTV इंडिया ने फिल्म 2.5 स्टार दिए हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि फिल्म में कुछ किरदार गायब हैं, जो प्राइम वीडियो की सीरीज में नजर आए थे. वहीं एक को तो रिप्लेस कर दिया गया है.
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    विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) किरदार प्राइम वीडियो की सीरीज मिर्जापुर में विनय 'बबलू' पंडित (Bablu Pandit) का था, जो गुड्डू पंडित (अली फजल) का छोटा भाई था. लेकिन मिर्जापुर द मूवी में यह किरदार जितेंद्र कुमार ने संभाला है. जबकि वह फिल्म में नहीं हैं.
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    मिर्जापुर सीरीज में रौफ लाला के किरदार में अनिल जॉर्ज नजर आए थे. लेकिन वह मिर्जापुर द मूवी का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आए.
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    मिर्जापुर सीरीज में गीता त्यागी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अल्का अमीन भी मिर्जापुर द मूवी में नजर नहीं आए हैं.
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    बाबर के किरदार के लिए फेमस आसिफ खान भी मिर्जापुर द मूवी का हिस्सा नहीं बनते दिखे.
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    एसपी परशुराम का किरदार निभाने वाले एक्टर शाहनवाज प्रधान भी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि उनका निधन 17 फरवरी 2023 में हो गया था.
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    जमुना मौर्या के किरदार में नजर आईं एक्ट्रेस प्रियशा भारद्वाज भी मिर्जापुर द मूवी में नहीं हैं.
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    आरएस मौर्या के किरदार में प्राइम वीडियो की सीरीज मिर्जापुर में नजर आने वाले एक्टर अमित सियाल भी मिर्जापुर द मूवी में नजर नहीं आए हैं.
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    मिर्जापुर द मूवी में इन किरदारों के गायब होने के बीच पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू), दिव्येंदु (मुन्ना), श्वेता त्रिपाठी (गोलू), रसिका दुग्गल (बीना) अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. जबकि नए एक्टर्स में रवि किशन, सोनल चौहान, मोहित मलिक, सुशांत सिंह आदि नजर आ रहे हैं.
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