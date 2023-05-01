मिर्जापुर द मूवी हुई रिलीज, लेकिन नहीं दिखेंगे प्राइम वीडियो की मिर्जापुर सीरीज के ये 7 पॉपुलर किरदार, एक तो हो गया रिप्लेस

मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. जबकि NDTV इंडिया ने फिल्म 2.5 स्टार दिए हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि फिल्म में कुछ किरदार गायब हैं, जो प्राइम वीडियो की सीरीज में नजर आए थे. वहीं एक को तो रिप्लेस कर दिया गया है.