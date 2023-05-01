विज्ञापन
PM मोदी का चीन में ग्रैंड वेलकम, प्रधानमंत्री का बच्‍चों को लेकर दिखा विशेष स्‍नेह, देखें तस्‍वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं. भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्‍य स्‍वागत किया. इस दौरान पीएम मोदी का बच्‍चों के प्रति विशेष स्‍नेह देखने को मिला.
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं. भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्‍य स्‍वागत किया. इस दौरान पीएम मोदी का बच्‍चों के प्रति विशेष स्‍नेह देखने को मिला.
  • पीएम मोदी का स्‍वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों में कई बच्‍चे भी शामिल थे.
  • चीन पहुंचने पर एक बच्‍ची ने उन्‍हें गुलदस्‍ता देकर स्‍वागत किया.
  • पीएम मोदी के तियानजिन पहुंचने पर चीन की स्‍थानीय कलाकारों ने अपनी डांस प्रस्‍तुतियों से सभी का मन मोह लिया.
  • चीन ने तियानजिन एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी का रेड कॉर्पेट पर शानदार स्‍वागत किया गया.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा को समाप्त करने के बाद तियानजिन के बिन्हाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचकर इस यात्रा की शुरुआत की.
  • इस दौरान पीएम मोदी के स्‍वागत में परंपरागत भारतीय डांस प्रस्‍तुतियां भी दी गईं.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस स्वागत के दृश्य को साझा करते हुए लिखा, "चीन में भारतीय समुदाय ने तियानजिन में एक विशेष स्वागत दिया."
  • भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के जोशीले नारों से किया गया.
  • पीएम मोदी के पहुंचने पर कलाकारों ने विभिन्‍न वाद्य यंत्रों के माध्‍यम से अपनी सुमधुर प्रस्‍तुति पेश की.
  • पीएम मोदी सात साल बाद चीन पहुंचे हैं.
  • साथ ही पीएम मोदी ने लिखा, "तियानजिन पहुंचा. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में गहन विचार-विमर्श के लिए उत्सुक हूं और विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात करने का इंतजार कर रहा हूं."
  • विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा से भारत की एससीओ में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की पुष्टि होती है. इस सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.
  • पीएम मोदी का बच्‍चों के प्रति हमेशा से ही स्‍नेह देखने को मिलता है. चीन पहुंचने पर भी ऐसा ही दिखा.
  • भारतीय समुदाय पीएम मोदी के स्‍वागत के लिए उमड़ पड़ा.
  • पीएम मोदी के स्‍वागत के लिए बड़ी संख्‍या में महिलाएं भी पहुंची.
  • भारतीय समुदाय से जुड़े विभिन्‍न धर्मों के लोगों ने भी पीएम मोदी का स्‍वागत किया.
