PM मोदी का चीन में ग्रैंड वेलकम, प्रधानमंत्री का बच्चों को लेकर दिखा विशेष स्नेह, देखें तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं.
भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया. इस दौरान पीएम मोदी का बच्चों के प्रति विशेष स्नेह देखने को मिला.
