विज्ञापन
विशेष लिंक

जॉगिंग, किक और गोल.. सिक्कम में बच्चों के साथ पीएम मोदी ने खेला फुटबॉल, तस्वीरें

सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह राजधानी गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेला.

Share
  • सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह राजधानी गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेला.
    Share
    सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह राजधानी गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेला.
  • पीएम मोदी ने युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं.
    Share
    पीएम मोदी ने युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं.
  • पीएम मोदी ने बच्चों संग खेले गए इस फुटबॉल मैच को 'ऊर्जा देने वाला' बताया.
    Share
    पीएम मोदी ने बच्चों संग खेले गए इस फुटबॉल मैच को 'ऊर्जा देने वाला' बताया.
  • पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं जिनमें वह लड़के-लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं.
    Share
    पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं जिनमें वह लड़के-लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं.
  • पीएम मोदी ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘गंगटोक की प्यारी सुबह में सिक्किम के अपने युवा मित्रों के साथ फुटबॉल खेलने का अलग की आनंद है.
    Share
    पीएम मोदी ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘गंगटोक की प्यारी सुबह में सिक्किम के अपने युवा मित्रों के साथ फुटबॉल खेलने का अलग की आनंद है.
  • पीएम मोदी का ग्राउंड पर फुटबॉल खेलते के दौरान बच्चों संग खास बॉन्ड दखाई दिया.
    Share
    पीएम मोदी का ग्राउंड पर फुटबॉल खेलते के दौरान बच्चों संग खास बॉन्ड दखाई दिया.
  • पीएम मोदी ने बच्चों संग सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेला बल्कि उनमें नया जोश भरा और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई.
    Share
    पीएम मोदी ने बच्चों संग सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेला बल्कि उनमें नया जोश भरा और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com