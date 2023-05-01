जॉगिंग, किक और गोल.. सिक्कम में बच्चों के साथ पीएम मोदी ने खेला फुटबॉल, तस्वीरें

\u0938\u093f\u0915\u094d\u0915\u093f\u092e \u0915\u0947 50\u0935\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e \u0926\u093f\u0935\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u092e\u093e\u092a\u0928 \u0938\u092e\u093e\u0930\u094b\u0939 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947 \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u092e\u0902\u0917\u0932\u0935\u093e\u0930 \u0938\u0941\u092c\u0939 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0917\u0902\u0917\u091f\u094b\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0941\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092b\u0941\u091f\u092c\u0949\u0932 \u0916\u0947\u0932\u093e.