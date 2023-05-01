विज्ञापन
विशेष लिंक

वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की पीएम मोदी से मुलाकात, हरमनप्रीत कौर ने दिया खास तोहफा, देखें मुलाकात की तस्वीरें

पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप की चैंपियन टीम से मुलाकात की है.

Share
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर चैंपियन भारतीय टीम की मेजबानी की.
    Share
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर चैंपियन भारतीय टीम की मेजबानी की.
  • पीएम ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में उनकी उल्लेखनीय वापसी की सराहना की.
    Share
    पीएम ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में उनकी उल्लेखनीय वापसी की सराहना की.
  • कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 2017 में पीएम से हुई मुलाकात को याद किया. जब वे ट्रॉफी के बिना पीएम से मिली थीं. अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली हैं, तो वे उनसे बार-बार मिलना चाहती हैं.
    Share
    कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 2017 में पीएम से हुई मुलाकात को याद किया. जब वे ट्रॉफी के बिना पीएम से मिली थीं. अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली हैं, तो वे उनसे बार-बार मिलना चाहती हैं.
  • भारतीय टीम ने इस दौरान पीएम मोदी को उनके नाम की जर्सी सौंपी है. जिस पर सभी खिलाड़ियों के साइन हैं.
    Share
    भारतीय टीम ने इस दौरान पीएम मोदी को उनके नाम की जर्सी सौंपी है. जिस पर सभी खिलाड़ियों के साइन हैं.
  • उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम ने उन्हें प्रेरित किया है और वह उन सभी के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और यह पीएम की वजह से है.
    Share
    उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम ने उन्हें प्रेरित किया है और वह उन सभी के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और यह पीएम की वजह से है.
  • पीएम ने चर्चा की कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद को पॉकेट में डाला. उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया.
    Share
    पीएम ने चर्चा की कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद को पॉकेट में डाला. उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया.
  • बता दें, भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता.
    Share
    बता दें, भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com