राहुल, प्रियंका, डिंपल, अखिलेश... SIR पर विपक्ष का 'हल्ला बोल', देखें तस्वीरें

संसद में सोमवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ. इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई.

  • दोनों ही सदनों में विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की.
  • विपक्ष के कई सांसदों का कहना है कि वे बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू समेत विभिन्न विषयों तुरंत चर्चा चाहते हैं.
  • विपक्ष ने राज्यसभा में अन्य सभी संसदीय कार्यों को रोककर सबसे पहले इन मुद्दों पर चर्चा कराने का नोटिस दिया था. विपक्षी सांसदों के इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया.
  • इसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की. सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
  • लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए.
  • विपक्ष के ये सांसद चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे.
  • सदन में हो रहे हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार-बार विपक्षी सांसदों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह किया गया.
  • नाराज विपक्षी सांसद जब अपने स्थानों पर वापस नहीं गए तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
  • वहीं राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही.
  • राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने बताया कि उन्हें आज यानी सोमवार को चर्चा के लिए नियम 267 के अंतर्गत 29 नोटिस मिले हैं.
  • हालांकि इस सबके बावजूद भी विपक्षी सांसदों का विरोध जारी रहा.
