राहुल, प्रियंका, डिंपल, अखिलेश... SIR पर विपक्ष का 'हल्ला बोल', देखें तस्वीरें

\u0938\u0902\u0938\u0926 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u091c\u092c\u0930\u0926\u0938\u094d\u0924 \u0939\u0902\u0917\u093e\u092e\u093e \u0939\u0941\u0906. \u0907\u0938 \u0939\u0902\u0917\u093e\u092e\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0938\u0902\u0938\u0926 \u0915\u0947 \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0926\u0928\u094b\u0902 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u0938\u092d\u093e \u0914\u0930 \u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u0915\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0935\u093e\u0939\u0940 \u092c\u093e\u0927\u093f\u0924 \u0939\u0941\u0908.