रोज़ाना नींबू और शहद का पानी पीने से क्या होता है?

\u0936\u0939\u0926 \u0914\u0930 \u0928\u0940\u0902\u092c\u0942 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u090f\u0915 \u0910\u0938\u093e \u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0915 \u0939\u0948 \u091c\u094b \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0938\u0947 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092f\u0939 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0921\u093f\u091f\u0949\u0915\u094d\u0938 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948.