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नेटफ्लिक्स की वो 5 फिल्में जो डराती नहीं पैदा करती हैं खौफ, कुल्हाड़ी, चाकू और सिर्फ खून

Netflix Top 5 Slasher Horror Movies: नेटफ्लिक्स की वो 5 फिल्में जो डराती नहीं पैदा करती हैं खौफ, कुल्हाड़ी, चाकू और सिर्फ खून

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  • टेक्सास चेनशॉ मैसेकर (2022): क्लासिक स्लैशर का रीबूट, जिसमें लेदरफेस अब इंफ्लुएंसर युग में तबाही मचा रहा है. लीला और मेलोडी की कहानी जो नए शहर हार्लो में आती हैं, जहां लड़ाई खूनखराबे में बदल जाती है. ओरिजिनल सर्वाइवर सैली हार्डेस्टी की वापसी इसे खास बनाती है.
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    टेक्सास चेनशॉ मैसेकर (2022): क्लासिक स्लैशर का रीबूट, जिसमें लेदरफेस अब इंफ्लुएंसर युग में तबाही मचा रहा है. लीला और मेलोडी की कहानी जो नए शहर हार्लो में आती हैं, जहां लड़ाई खूनखराबे में बदल जाती है. ओरिजिनल सर्वाइवर सैली हार्डेस्टी की वापसी इसे खास बनाती है.
  • फियर स्ट्रीट: प्रॉम क्वीन (2025): आर.एल. स्टाइन की फियर स्ट्रीट सीरीज का लेटेस्ट पार्ट. इसमें 1988 की कहानी दिखाई है. कुल मिलाकर फिल्म में स्लैशर के साथ सुपरनैचुरल टच मिलेगा.
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    फियर स्ट्रीट: प्रॉम क्वीन (2025): आर.एल. स्टाइन की फियर स्ट्रीट सीरीज का लेटेस्ट पार्ट. इसमें 1988 की कहानी दिखाई है. कुल मिलाकर फिल्म में स्लैशर के साथ सुपरनैचुरल टच मिलेगा.
  • देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस (2021): पैट्रिक ब्राइस की फुल-ऑन स्लैशर. नए शहर में एक्सचेंज स्टूडेंट जब अपने क्लासमेट्स को मास्क्ड किलर के हाथों मरते देखती है, तो रहस्य खुलता है. किलर विक्टिम्स के चेहरे वाले मास्क पहनता है, यही इसके इस फिल्म की खासियत है. टीनएज इमोशंस, हाईस्कूल ड्रामा और ब्रूटल मर्डर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन.
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    देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस (2021): पैट्रिक ब्राइस की फुल-ऑन स्लैशर. नए शहर में एक्सचेंज स्टूडेंट जब अपने क्लासमेट्स को मास्क्ड किलर के हाथों मरते देखती है, तो रहस्य खुलता है. किलर विक्टिम्स के चेहरे वाले मास्क पहनता है, यही इसके इस फिल्म की खासियत है. टीनएज इमोशंस, हाईस्कूल ड्रामा और ब्रूटल मर्डर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन.
  • टाइम कट (2024): टाइम ट्रैवल स्लैशर. लूसी फील्ड (बेली) टाइम मशीन से 2003 में जाती है, जहां उसकी बहन समर की हत्या हुई थी. मास्क्ड किलर को रोकने की कोशिश में वह अपना फ्यूचर भी खतरे में डाल लेती है.
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    टाइम कट (2024): टाइम ट्रैवल स्लैशर. लूसी फील्ड (बेली) टाइम मशीन से 2003 में जाती है, जहां उसकी बहन समर की हत्या हुई थी. मास्क्ड किलर को रोकने की कोशिश में वह अपना फ्यूचर भी खतरे में डाल लेती है.
  • हार्ट आईज (2025): वैलेंटाइन डे पर सिंगल रहना बुरा है, लेकिन हार्ट आइज किलर के टारगेट बनना और भी खतरनाक. मास्क्ड किलर कपल्स को निशाना बनाता है, लेकिन गलत जोड़ी से पंगा ले लेता है. रोमांस, कॉमेडी और क्लासिक स्लैशर एलिमेंट्स का मिक्स.
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    हार्ट आईज (2025): वैलेंटाइन डे पर सिंगल रहना बुरा है, लेकिन हार्ट आइज किलर के टारगेट बनना और भी खतरनाक. मास्क्ड किलर कपल्स को निशाना बनाता है, लेकिन गलत जोड़ी से पंगा ले लेता है. रोमांस, कॉमेडी और क्लासिक स्लैशर एलिमेंट्स का मिक्स.
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