नेटफ्लिक्स की वो 5 फिल्में जो डराती नहीं पैदा करती हैं खौफ, कुल्हाड़ी, चाकू और सिर्फ खून
Netflix Top 5 Slasher Horror Movies: नेटफ्लिक्स की वो 5 फिल्में जो डराती नहीं पैदा करती हैं खौफ, कुल्हाड़ी, चाकू और सिर्फ खून
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टेक्सास चेनशॉ मैसेकर (2022): क्लासिक स्लैशर का रीबूट, जिसमें लेदरफेस अब इंफ्लुएंसर युग में तबाही मचा रहा है. लीला और मेलोडी की कहानी जो नए शहर हार्लो में आती हैं, जहां लड़ाई खूनखराबे में बदल जाती है. ओरिजिनल सर्वाइवर सैली हार्डेस्टी की वापसी इसे खास बनाती है.
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देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस (2021): पैट्रिक ब्राइस की फुल-ऑन स्लैशर. नए शहर में एक्सचेंज स्टूडेंट जब अपने क्लासमेट्स को मास्क्ड किलर के हाथों मरते देखती है, तो रहस्य खुलता है. किलर विक्टिम्स के चेहरे वाले मास्क पहनता है, यही इसके इस फिल्म की खासियत है. टीनएज इमोशंस, हाईस्कूल ड्रामा और ब्रूटल मर्डर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन.
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