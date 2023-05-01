नेटफ्लिक्स की वो 5 फिल्में जो डराती नहीं पैदा करती हैं खौफ, कुल्हाड़ी, चाकू और सिर्फ खून

देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस (2021): पैट्रिक ब्राइस की फुल-ऑन स्लैशर. नए शहर में एक्सचेंज स्टूडेंट जब अपने क्लासमेट्स को मास्क्ड किलर के हाथों मरते देखती है, तो रहस्य खुलता है. किलर विक्टिम्स के चेहरे वाले मास्क पहनता है, यही इसके इस फिल्म की खासियत है. टीनएज इमोशंस, हाईस्कूल ड्रामा और ब्रूटल मर्डर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन.