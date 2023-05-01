विज्ञापन
मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी में सितारों का मेला, करीना कपूर और हेमा मालिनी के लुक पर टिकेंगी निगाहें

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी में बॉलीवुड के सेलेब्स शिरकत करते हुए नजर आए, जिसमें हेमा मालिनी और करीना कपूर ने लाइमलाइट लूटी.

  • मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी में करीना कपूर ऑल वाइट लुक में नजर आईं, जिसमें उनका एथनिक लुक देख फैंस तारीफें कर रहे हैं.
  • टाइगर श्रॉफ भी दीवाली पार्टी में ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. वहीं उनका ब्लैक कुर्ता और मैचिंग पैंट्स उनके लुक को परफेक्ट बना रहा था.
  • दिग्गज सुपरस्टार हेमा मालिनी पार्टी में पिंक कलर की साड़ी और सिल्वर केप में पहुंचीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
  • रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा परफेक्ट ट्रेडिशनल आउटफिट में पहुंचें और पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए.
  • एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने ग्लैमरस फिश कट लहंगा इस स्टार स्टडेड नाइट के लिए चुना.
  • एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने सिल्वर लहंगा से अपने लुक को दीवाली स्पेशल बनाया. वहीं मैचिंग कोरसेट और दुप्पटे से उनके लुक को कम्पलीट किया.
  • शालिनी पासी ने रेड फ्लोरल साड़ी को मनीष मल्होत्रा के बर्थडे बैश के लिए चुना.
