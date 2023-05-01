मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी में सितारों का मेला, करीना कपूर और हेमा मालिनी के लुक पर टिकेंगी निगाहें

\u092b\u0948\u0936\u0928 \u0921\u093f\u091c\u093e\u0907\u0928\u0930 \u092e\u0928\u0940\u0937 \u092e\u0932\u094d\u0939\u094b\u0924\u094d\u0930\u093e \u0915\u0940 \u0926\u0940\u0935\u093e\u0932\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0947 \u0938\u0947\u0932\u0947\u092c\u094d\u0938 \u0936\u093f\u0930\u0915\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0928\u091c\u0930 \u0906\u090f, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0939\u0947\u092e\u093e \u092e\u093e\u0932\u093f\u0928\u0940 \u0914\u0930 \u0915\u0930\u0940\u0928\u093e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0928\u0947 \u0932\u093e\u0907\u092e\u0932\u093e\u0907\u091f \u0932\u0942\u091f\u0940.