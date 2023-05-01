24 साल बाद टीवी होस्टिंग में लौटीं माधुरी दीक्षित, अब संभालेंगी मराठी KBC की कमान

कोण होणार करोडपत का पहला प्रोमो

शो के मेकर्स ने इसी महीने 'कोण होणार करोडपती' का पहला प्रोमो भी जारी किया था. इसमें माधुरी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन अंदाज में नजर आई थीं. उनके इस लुक ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा. प्रोमो सामने आने के बाद से ही शो को लेकर चर्चा तेज हो गई है.