70 फुट की प्रतिमा का अनावरण, लियोनल मेस्सी के कोलकाता इवेंट में क्या क्या हुआ तस्वीरें में देखें

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया. यह प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है

  • सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेस्सी का GOAT टूर की शुरुआत हुई. लियोनल मेस्सी इस टूर के लिए देर रात भारत आए हैं और शानिवार सुबह कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे.
  • फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल लियोनल मेस्सी के इस टूर का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. मेस्सी के कार्यक्रम के लिए टिकट का प्राइज 4500 से लेकर एक लाख तक रहा.
  • लियोनल मेसी के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम में हजारों की संख्या में फैंस आए हुए थे. मेस्सी के आने से पहले स्टेडियम में स्थानीय गायक अनिक डार ने फैंस के लिए म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी.
  • प्रतिमा स्थल पर फैंस की भारी भीड़ थी. इस दौरान प्रतिमा के नजदीक उपस्थित फैंस के बीच भारी उत्साह दिखा. फैंस मेसी नाम के नारे लगा रहे थे.
  • अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया.
  • यह प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है.
  • यह लियोनल मेस्सी की सबसे ऊंची प्रतिमा है.
  • सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचने के बाद लियोनल मेस्सी ने मैदान का चक्कर लगाया.
  • सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनल मेस्सी ने हजारों की संख्या में आए फैंस का अभिवादन किया.
  • इस दौरान राजनीति से लेकर खेल तक कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं.
  • लियोनल मेस्सी स्टेडियम में थोड़ी देर ही रूके और उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी ली.
  • भारी संख्या में आए फैंस को देख लियोनल मेस्सी के चेहरे पर भी खुशी दिखी.
  • सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनल मेस्सी ने हजारों की संख्या में आए फैंस का अभिवादन किया.
  • सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनल मेस्सी ने हजारों की संख्या में आए फैंस का अभिवादन किया.
  • सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनल मेस्सी ने हजारों की संख्या में आए फैंस का अभिवादन किया.
  • लियोनेल मेस्सी की शनिवार सुबह साल्ट लेक स्टेडियम में संक्षिप्त कोलकाता यात्रा अराजकता में तब्दील हो गई, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी की झलक नहीं देखने पर नाराज फैंस ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया.
  • इस अराजकता के कारण मेस्सी को मात्र 22 मिनट के अंदर ही मैदान से बाहर निकला पड़ा.
  • 'सिटी ऑफ जॉय' में फुटबॉल फैंस के लिए जो दिन यादगार होना चाहिए था, वह एक बुरे सपने में बदल गया.
  • सॉल्ट लेक स्टेडियम राजनीतिक दांव-पेच का अड्डा बन गया और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आए थे.
  • हालात इतने बिगड़ गए कि 'जीओएटी टूर' के आयोजक शतद्रु दत्ता और सुरक्षाकर्मियों को मेस्सी को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा.
  • स्सी के मैदान में आते ही स्थिति बेकाबू हो गई. अराजकता के कारण कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया. जिससे स्टेडियम में इस कार्यक्रम के लिए मौजूद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी से मुलाकात नहीं हो सकी.
  • अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी को देखने के लिए 4,500 से 10,000 रुपये तक के टिकट खरीदने वाले फैंस ने निराशा में बोतलें फेंकी और सीटों को तोड़ दिया.
