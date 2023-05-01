70 फुट की प्रतिमा का अनावरण, लियोनल मेस्सी के कोलकाता इवेंट में क्या क्या हुआ तस्वीरें में देखें

स्सी के मैदान में आते ही स्थिति बेकाबू हो गई. अराजकता के कारण कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया. जिससे स्टेडियम में इस कार्यक्रम के लिए मौजूद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी से मुलाकात नहीं हो सकी.