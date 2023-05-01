ब्रिटेन की सत्ता के गलियारों में कई प्रधानमंत्री आए और गए लेकिन नहीं गया PM हाउस का ये 'खास मेहमान', 15 साल से एक ही जगह पर है डटा, आखिर ये है कौन?
लैरी द कैट ने 15 फरवरी 2026 को, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने 15 शानदार साल पूरे किए. लंदन की इस मशहूर स्ट्रीट का सबसे प्यारा और चर्चित सदस्य कोई नेता नहीं, बल्कि एक बिल्ली है. लैरी द कैट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाली मशहूर बिल्ली है. उसे आधिकारिक तौर पर Chief Mouser का पद प्राप्त है. लैरी का आगमन वर्ष 2011 में लंदन के एक शेल्टर से हुआ था. उसका मुख्य कार्य चूहों को पकड़ना और इमारत को सुरक्षित रखना है. वह कई प्रधानमंत्रियों के साथ रह चुकी है. लैरी अपने शाही अंदाज के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है.
लैरी द कैट की कहानी काफी दिलचस्प है. वह कभी लंदन की सड़क पर भटकने साधारण बिल्ली थी. बाद में उसे बैटरसी डॉग्स एंड कैट्स होम से गोद लिया गया. उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन थे. Instagram/larrythecatforpm