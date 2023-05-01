विज्ञापन
ब्रिटेन की सत्ता के गलियारों में कई प्रधानमंत्री आए और गए लेकिन नहीं गया PM हाउस का ये 'खास मेहमान', 15 साल से एक ही जगह पर है डटा, आखिर ये है कौन?

लैरी द कैट ने 15 फरवरी 2026 को, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने 15 शानदार साल पूरे किए. लंदन की इस मशहूर स्ट्रीट का सबसे प्यारा और चर्चित सदस्य कोई नेता नहीं, बल्कि एक बिल्ली है. लैरी द कैट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाली मशहूर बिल्ली है. उसे आधिकारिक तौर पर Chief Mouser का पद प्राप्त है. लैरी का आगमन वर्ष 2011 में लंदन के एक शेल्टर से हुआ था. उसका मुख्य कार्य चूहों को पकड़ना और इमारत को सुरक्षित रखना है. वह कई प्रधानमंत्रियों के साथ रह चुकी है. लैरी अपने शाही अंदाज के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है.

  • लैरी द कैट की कहानी काफी दिलचस्प है. वह कभी लंदन की सड़क पर भटकने साधारण बिल्ली थी. बाद में उसे बैटरसी डॉग्स एंड कैट्स होम से गोद लिया गया. उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन थे. Instagram/larrythecatforpm
  • लैरी को साल 2011 में उसे चूहे पकड़ने के लिए लाया गया था. लैरी को 'चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस' की मजेदार उपाधि मिली हुई है. Instagram/larrythecatforpm
  • लैरी द कैट अब तक छह ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों- डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज़ ट्रस, ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह चुकी है. Instagram/larrythecatforpm
  • लैरी अपने क्षेत्र की रक्षा करने में काफी सतर्क रहता है. वह कभी-कभी प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान भी नजर आ जाता है. लोग उसे 'डाउनिंग स्ट्रीट का बॉस' भी कहते हैं. Instagram/larrythecatforpm
  • लैरी को धूप में बैठना और लंबे समय तक झपकी लेना बहुत पसंद है. Instagram/larrythecatforpm
  • लैरी द कैट को Dreamies नामक कैट‑ट्रीट्स खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. Instagram/larrythecatforpm
  • लैरी का स्वभाव कभी-कभी शरारती और स्वतंत्र माना जाता है. उसे खिलौनों और आरामदायक कुशन पर सोना खूब अच्छा लगता है. Instagram/larrythecatforpm
  • लैरी मीडिया में बेहद लोकप्रिय है और अक्सर कैमरों के सामने दिख जाता है. उसकी आरामदायक और शाही चाल लोगों को खूब पसंद आती है. Instagram/larrythecatforpm
  • वह अक्सर रिपोर्टरों और गार्ड्स के पास घूमता हुआ दिखाई देता है. Instagram/larrythecatforpm
  • सोशल मीडिया पर लैरी के लिए कई फैन पेज भी मौजूद हैं. उसकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होती रहती हैं. Instagram/larrythecatforpm
  • कई देशों के नेता भी लैरी की उपस्थिति को दिलचस्प मानते हैं. Instagram/larrythecatforpm
