VIBE से मैच हो गई है आपकी वाइब? तो देख डालिए ये 5 फिल्में, जासूसी, एक्शन और कॉमेडी का मिलेगा तगड़ा तड़का

मैं हूं ना (2004)

इस फिल्म में एक सेना अधिकारी कॉलेज स्टूडेंट बनकर एक जनरल की बेटी की सुरक्षा करता है और साथ ही आतंकवादी साजिश को नाकाम करने की कोशिश भी करता है. एक्शन, रोमांस, कॉलेज ड्रामा और कॉमेडी का बेहतरीन बैलेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है.