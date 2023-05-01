विज्ञापन
विशेष लिंक

बचपन में ऐसी दिखती थीं कृति सेनन, 5वीं तस्वीर देखकर कहेंगे- बिल्कुल नहीं बदलीं एक्ट्रेस

कृति सेनन अपना जन्मदिन ऐसे समय मना रही हैं, जब उनका करियर अपने सबसे शानदार दौर में है. उनके बचपन की तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे कि हमेशा से ही बहुत प्यारी और क्यूट दिखती थीं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    बचपन में ऐसी दिखती थी कृति सेनन पांचवी फोटो देखकर आपकी हो जाएंगे हैरान
    कृति सेनन अपनी मम्मी और पापा के साथ हैं, इसमें उनकी क्यूटनेस साफ नजर आ रही है.
    Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    बचपन में ऐसी दिखती थी कृति सेनन पांचवी फोटो देखकर आपकी हो जाएंगे हैरान
    इस फोटे में कृति सेनन ने अपने कंधे पर एक टैडी को लिया हुआ है. इसमें उनकी प्यारी सी स्माइल हो उनकी क्यूटनेस को बढ़ा रही है.
    Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    बचपन में ऐसी दिखती थी कृति सेनन पांचवी फोटो देखकर आपकी हो जाएंगे हैरान
    इस फोटो में कृति अपने पापा और छोटी बहन नुपुर को अपनी गोद में लिए नजर आ रही हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    बचपन में ऐसी दिखती थी कृति सेनन पांचवी फोटो देखकर आपकी हो जाएंगे हैरान
    ये फोटो दिखाती है कि कृति का बचपन से ही अपने पापा के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड रहा है.
    Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    बचपन में ऐसी दिखती थी कृति सेनन पांचवी फोटो देखकर आपकी हो जाएंगे हैरान
    कृति अपनी छोटी बहन के साथ हैं. एक बार को उनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखने पर कृति पहचान में आ रही हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    बचपन में ऐसी दिखती थी कृति सेनन पांचवी फोटो देखकर आपकी हो जाएंगे हैरान
    इस फोटो में कृति अपनी बहन और मां के साथ हैं. ये मूमेंट इस फोटो को बिल्कुल परफेक्ट बना रहा है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com