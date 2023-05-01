बचपन में ऐसी दिखती थीं कृति सेनन, 5वीं तस्वीर देखकर कहेंगे- बिल्कुल नहीं बदलीं एक्ट्रेस

\u0915\u0943\u0924\u093f \u0938\u0947\u0928\u0928 \u0905\u092a\u0928\u093e \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u0910\u0938\u0947 \u0938\u092e\u092f \u092e\u0928\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u092c \u0909\u0928\u0915\u093e \u0915\u0930\u093f\u092f\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0926\u094c\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948. \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092c\u091a\u092a\u0928 \u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0916\u0915\u0930 \u0906\u092a \u092d\u0940 \u0915\u0939\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0915\u093f \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u092f\u0942\u091f \u0926\u093f\u0916\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0902.