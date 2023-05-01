जयपुर से खाटूश्याम तक घाट-घाट पर दिखी छठ पूजा की रौनक, हर तस्वीर बयां कर रही है आस्था की कहानी

इसके बाद आज यानी मंगलवार को 36 घंटे के निर्जला व्रत करते हुए व्रतियों ने रात भर घाट पर या पास ही रुककर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रतीक्षा की, जो उनके धैर्य और भक्ति की पराकाष्ठा है. ( PTI)