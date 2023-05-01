जयपुर से खाटूश्याम तक घाट-घाट पर दिखी छठ पूजा की रौनक, हर तस्वीर बयां कर रही है आस्था की कहानी
जयपुर से खाटूश्याम तक हजारों छठ व्रतियों ने निराहार (बिना कुछ खाए-पीए) और निर्जल (बिना पानी पिए) कठिन व्रत रखा, जो उनकी दृढ़ आस्था को दर्शाता है.दोनों शहरों के घाटों, तालाबों और अस्थाई जल स्रोतों को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे एक दिव्य वातावरण बन गया.
इसके बाद आज यानी मंगलवार को 36 घंटे के निर्जला व्रत करते हुए व्रतियों ने रात भर घाट पर या पास ही रुककर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रतीक्षा की, जो उनके धैर्य और भक्ति की पराकाष्ठा है. ( PTI)