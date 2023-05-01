विज्ञापन
विशेष लिंक

हाई‑टेक कोच, आरामदायक बर्थ और मॉडर्न डिजाइन, तस्वीरों में देखिए पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन

देश को आज पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, इस घड़ी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पीएम मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

Share
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान, वह देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.
    Share
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान, वह देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.
  • पीएम मोदी हावड़ा (कोलकाता) और कामाख्या (गुवाहाटी) को जोड़ने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.
    Share
    पीएम मोदी हावड़ा (कोलकाता) और कामाख्या (गुवाहाटी) को जोड़ने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.
  • भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को सुगम, सुरक्षित और तेज बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. भारतीय रेलवे ने इस दौरान अपनी यात्रा में कई नए अध्याय जोड़े हैं.
    Share
    भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को सुगम, सुरक्षित और तेज बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. भारतीय रेलवे ने इस दौरान अपनी यात्रा में कई नए अध्याय जोड़े हैं.
  • इससे पहले वंदे भारत ट्रेनें केवल बैठकर यात्रा करने के लिए डिजाइन की गई थीं. लेकिन, अब लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए स्लीपर वंदे भारत की शुरुआत हो रही है.
    Share
    इससे पहले वंदे भारत ट्रेनें केवल बैठकर यात्रा करने के लिए डिजाइन की गई थीं. लेकिन, अब लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए स्लीपर वंदे भारत की शुरुआत हो रही है.
  • देश के ज्यादातर रेल यात्रियों की शिकायत रही है कि ट्रेन के वॉशरूम बेहद गंदे होते हैं, लेकिन इस बार रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत में ज्यादा बेहतर वॉशरूम दिए हैं
    Share
    देश के ज्यादातर रेल यात्रियों की शिकायत रही है कि ट्रेन के वॉशरूम बेहद गंदे होते हैं, लेकिन इस बार रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत में ज्यादा बेहतर वॉशरूम दिए हैं
  • स्लीपर वंदे भारत में दिव्यांग लोगों के लिए खास बर्थ बनाई गई है, ताकि उनके लिए यात्रा पहले से सुगम हो सकें. इसके अलावा और भी कई छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा गया है.
    Share
    स्लीपर वंदे भारत में दिव्यांग लोगों के लिए खास बर्थ बनाई गई है, ताकि उनके लिए यात्रा पहले से सुगम हो सकें. इसके अलावा और भी कई छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा गया है.
  • इस ट्रेन में यात्रियों की आरामदायक यात्रा के लिए बेहतर कुशनिंग के साथ आरामदायक बर्थ और शोर कम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यानी इसमें एर्गोनोमिक बर्थ की सुविधा मिलेगी.
    Share
    इस ट्रेन में यात्रियों की आरामदायक यात्रा के लिए बेहतर कुशनिंग के साथ आरामदायक बर्थ और शोर कम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यानी इसमें एर्गोनोमिक बर्थ की सुविधा मिलेगी.
  • इस ट्रेन में यात्रियों का सफर अब सिर्फ तेज और आरामदायक नहीं, बल्कि स्वाद से भरपूर भी होने वाला है. रेलवे की तरफ से अब वंदे भारत ट्रेनों में वही खाना परोसा जाएगा, जो उस इलाके की पहचान है, जहां से ट्रेन की शुरुआत होगी.
    Share
    इस ट्रेन में यात्रियों का सफर अब सिर्फ तेज और आरामदायक नहीं, बल्कि स्वाद से भरपूर भी होने वाला है. रेलवे की तरफ से अब वंदे भारत ट्रेनों में वही खाना परोसा जाएगा, जो उस इलाके की पहचान है, जहां से ट्रेन की शुरुआत होगी.
  • वंदे भारत स्लीपर का किराया राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ा ज्यादा होगा. जानकारी के मुताबिक इसका न्यूनतम किराया 400 किमी की दूरी के आधार पर तय किया गया है.
    Share
    वंदे भारत स्लीपर का किराया राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ा ज्यादा होगा. जानकारी के मुताबिक इसका न्यूनतम किराया 400 किमी की दूरी के आधार पर तय किया गया है.
  • वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बाकि ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा सेफ होगी क्योंकि इसमें कवच लगा है. जिससे कोहरे में भी ट्रेन के टकराने की संभावित गुंजाइश खत्म हो जाएगी
    Share
    वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बाकि ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा सेफ होगी क्योंकि इसमें कवच लगा है. जिससे कोहरे में भी ट्रेन के टकराने की संभावित गुंजाइश खत्म हो जाएगी
  • इस लग्जरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की गति की बात करें तो इसकी अधिकतम गति सीमा 180 किमी/घंटा होगी, जबकि नियमित सेवा में यह 130 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी.
    Share
    इस लग्जरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की गति की बात करें तो इसकी अधिकतम गति सीमा 180 किमी/घंटा होगी, जबकि नियमित सेवा में यह 130 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी.
  • इस स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को कई प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी. यात्रियों को इसमें हाई क्वालिटी वाले कंबल कवर और एडवांस्ड बेडरोल यात्रा के दौरान दिए जाएंगे.
    Share
    इस स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को कई प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी. यात्रियों को इसमें हाई क्वालिटी वाले कंबल कवर और एडवांस्ड बेडरोल यात्रा के दौरान दिए जाएंगे.
  • स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के परिचालन और इसकी स्पीड की वजह से लंबी दूरी की यात्राओं में यात्रियों का 3 घंटे से ज्यादा का समय बचेगा और साथ ही यात्रियों की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और लग्जरी होगी
    Share
    स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के परिचालन और इसकी स्पीड की वजह से लंबी दूरी की यात्राओं में यात्रियों का 3 घंटे से ज्यादा का समय बचेगा और साथ ही यात्रियों की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और लग्जरी होगी
  • ट्रेन के इंटीरियर को जहां भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है, वहीं सुरक्षा के लिए इसमें 'कवच' ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट और बेहतर सैनिटेशन के लिए कीटाणुनाशक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.
    Share
    ट्रेन के इंटीरियर को जहां भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है, वहीं सुरक्षा के लिए इसमें 'कवच' ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट और बेहतर सैनिटेशन के लिए कीटाणुनाशक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.
  • यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इस ट्रेन में ड्राइवर के केबिन में भी एडवांस कंट्रोल और सुरक्षा सिस्टम लगे होंगे. ट्रेन का बाहरी लुक भी एरोडायनामिक होगा, यानी यह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा.
    Share
    यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इस ट्रेन में ड्राइवर के केबिन में भी एडवांस कंट्रोल और सुरक्षा सिस्टम लगे होंगे. ट्रेन का बाहरी लुक भी एरोडायनामिक होगा, यानी यह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा.
Get App for Better Experience
Install Now