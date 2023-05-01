हाई‑टेक कोच, आरामदायक बर्थ और मॉडर्न डिजाइन, तस्वीरों में देखिए पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन

इस ट्रेन में यात्रियों का सफर अब सिर्फ तेज और आरामदायक नहीं, बल्कि स्वाद से भरपूर भी होने वाला है. रेलवे की तरफ से अब वंदे भारत ट्रेनों में वही खाना परोसा जाएगा, जो उस इलाके की पहचान है, जहां से ट्रेन की शुरुआत होगी.