IPL के मिनी ऑक्शन में प्रशांत और कार्तिक ने लूटी महफिल, कौन कितने में बिका? ग्राफिक्स में देखें
एतिहाद एरिना में मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया. इनमें 29 विदेशी थे. इन सभी खिलाड़ियों पर कुल 215.45 करोड़ रुपए खर्च हुए. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई गई. कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने अपने साथ जोड़ा, जिसके साथ वह लीग के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. वहीं, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे 'अनकैप्ड खिलाड़ी' बने, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 14.2-14.2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. इनके अलावा, मथीशा पथिराना (18 करोड़ रुपए) और लियाम लिविंगस्टोन (13 करोड़) ऐसे 5 खिलाड़ियों में रहे, जिन पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई गई. आइए, जानते हैं कि आईपीएल 2026 में कौन-सा खिलाड़ी किस टीम की ओर से खेलते नजर आएगा.