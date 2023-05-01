यूपी से लेकर पंजाब तक...तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, देश के हर हिस्सों में जमकर मना जश्न

\u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 \u091a\u0948\u0902\u092a\u093f\u092f\u0928 \u092c\u0928\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u091f\u0940\u092e \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0928\u0947 \u091c\u092e\u0915\u0930 \u091c\u0936\u094d\u0928 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e. \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u092a\u0902\u091c\u093e\u092c \u0924\u0915 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u091c\u0940\u0924 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0909\u0924\u0930 \u0906\u090f. \u091c\u092e\u0915\u0930 \u0906\u0924\u093f\u0936\u092c\u093e\u091c\u0940 \u0939\u0941\u0908.