यूपी से लेकर पंजाब तक...तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, देश के हर हिस्सों में जमकर मना जश्न

भारत के चैंपियन बनने पर टीम इंडिया के फैंस ने जमकर जश्न बनाया. दिल्ली से लेकर पंजाब तक फैंस भारत की जीत के बाद सड़कों पर उतर आए. जमकर आतिशबाजी हुई.

  भारत की जीत के बाद खुशी से झूमे फैंस. देश के हर हिस्सों में जमकर मना जश्न
    भारत की जीत के बाद खुशी से झूमे फैंस. देश के हर हिस्सों में जमकर मना जश्न
