इन लोगों को दूध पीने से बचना चाहिए

\u0926\u0942\u0927 \u092a\u0940\u0928\u093e \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0939\u0930 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0907\u0938\u0947 \u092a\u0940\u0928\u093e \u0932\u093e\u092d\u0926\u093e\u092f\u0915 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0924\u093e. \u0910\u0938\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0926\u0942\u0927 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f.