विज्ञापन
विशेष लिंक

इन लोगों को दूध पीने से बचना चाहिए

दूध पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. लेकिन हर किसी के लिए इसे पीना लाभदायक नहीं होता. ऐसे लोगों को दूध पीने से बचना चाहिए.

Share
  • जिन्हें लाक्टोस इनटॉलेरेंस की समस्या है उन लोगों को दूध पीने से गैस और दस्त हो सकते हैं.
    Share
    जिन्हें लाक्टोस इनटॉलेरेंस की समस्या है उन लोगों को दूध पीने से गैस और दस्त हो सकते हैं.
  • बार बार बलगम बनने वालों के लिए दूध सांस की परेशानी बढ़ा सकता है.
    Share
    बार बार बलगम बनने वालों के लिए दूध सांस की परेशानी बढ़ा सकता है.
  • जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या है उन्हें दूध सीमित मात्रा में लेना चाहिए.
    Share
    जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या है उन्हें दूध सीमित मात्रा में लेना चाहिए.
  • त्वचा पर मुहांसो की समस्या वाले कुछ लोगों में दूध पीने से समस्या और बढ़ सकती है.
    Share
    त्वचा पर मुहांसो की समस्या वाले कुछ लोगों में दूध पीने से समस्या और बढ़ सकती है.
  • बुखार या सर्दी जुकाम के समय दूध पीने से पाचन धीमा हो सकता है.
    Share
    बुखार या सर्दी जुकाम के समय दूध पीने से पाचन धीमा हो सकता है.
  • नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें.
    Share
    नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com