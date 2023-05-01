विज्ञापन
शीशे में खुद को देखकर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं

अगर आपमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप घर में मौजूद शीशे के जरिए इस कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं. वो कैसे चलिए बताते हैं...

  • सबसे पहले ये जानिए कि जब आप शीशे में खुद को देखते हैं, तो आपका दिमाग आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हावभाव और ऊर्जा को पढ़ता है.
  • तो अगर आप आत्मविश्वास के साथ शीशे में देखेंगे तो इससे आपके कॉन्फिडेंस में काफी सुधार होगा.
  • 1. 2 मिनट - हर दिन कम से कम दो मिनट के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को मजबूत, शांत और पॉज़िटिव इंसान की तरह देखें.
  • 2. बॉडी पॉश्चर - शीशे के सामने सबसे पहले अपना पॉश्चर ठीक करें, कंधे पीछे, ठुड्डी ऊपर और कमर सीधी रखें.
  • 3. पॉज़िटिव बातें - 'मैं कर सकती/सकता हूं', 'मैं पर्याप्त हूं', 'मुझमें टैलेंट है, मुझमें योग्यता है, मुझमें हिम्मत है.' जैसे शब्दों को बोलें.
  • 4. मुस्कुराएं - शीशे के सामने हमेशा खुद को मुस्कुराते हुए देखें. मुस्कान चेहरे की नर्व्स को शांत करती है, तनाव कम करती है और आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ाती है.
  • 5. आंखें देखें - शीशे में बिना पलक झपकाए, आंखों में आंखे डालकर बातें करें. यही सबसे असरदार प्रैक्टिस है.
  • आपको ये पांचों चीज़ें एक साथ अपनाएं और आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे.
  • धीरे-धीरे आप दूसरों से बात करते समय भी ज्यादा सहज, स्थिर और कॉन्फिडेंट दिखने लगेंगे.
