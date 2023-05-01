आंखों के नीचे पफीनेस कम करने के तरीके

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0906\u0902\u0916\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0928\u0940\u091a\u0947 \u092a\u092b\u0940\u0928\u0947\u0938 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0915\u0941\u091b \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0924\u0930\u0940\u0915\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0906\u092a \u0907\u0928\u0938\u0947 \u091b\u0941\u091f\u0915\u093e\u0930\u093e \u092a\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.