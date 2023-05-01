विज्ञापन
आंखों के नीचे पफीनेस कम करने के तरीके

सर्दियों के मौसम में कई लोगों को आंखों के नीचे पफीनेस काफी होती है. लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं.

  • 1. ठंडी सिकाई - एक आईस क्यूब को कपड़े में लपेटकर 5 मिनट के लिए आंखों पर रखें, इससे ब्लड फ्लो होगा और पफीनेस कम होगी.
  • 2. खीरे की स्लाइस - खीरे में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इसकी स्लाइस को आंखों पर 5 मिनट के लिए रखें.
  • 3. आलू की स्लाइस - खीरे की ही तरह आलू से भी आंखों की पफीनेस कम होती है. इससे डार्क सर्कल भी हल्के हो जाते हैं.
  • 4. ग्रीन टी बैग्स - दो ठंडे ग्रीन टी बैग्स को आंखों पर 10 मिनट रखें. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन सूजन को कम करते हैं.
  • 5. नींद पूरी करें - आंखों में पफीनेस का कारण नींद की कमी भी है, इसीलिए रोज़ाना 7-8 घंटे की नींद जरूर लें.
  • 6. तकिया - पफीनेस की दिक्कत वाले बिना तकिए के बिना न सोएं, एक पतला सा तकिया सिर के नीचे जरूर लगाएं.
  • 7. पानी पीएं - पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, रोज़ाना कम से कम 2-3 लीटर पानी पीने से स्किन हेल्दी रहती है.
  • 8. कूलिंग जेल - सुबह उठने के बाद रोज़ाना आंखों की हल्की मालिश करें या मार्केट में मिलने वाले कूलिंग जैल पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
