प्रदूषण से अपनी स्किन को कैसे बचाएं?

प्रदूषण से स्किन को बचाना जरूरी है क्योंकि धूल, धुआं और टॉक्सिन्स केमिकल्स स्किन को जल्दी डल, डैमेज और उम्र से पहले बूढ़ा बना रहे हैं.

  • 1. क्लेंज़िंग - लाइट फेसवॉश से दिन में दो बार चेहरा साफ करें ताकि पोर्स में जमा धूल और स्मोग पूरी तरह निकल जाए.
  • 2. मॉइश्चराइज़र - इससे स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, जो प्रदूषण के कण सीधे त्वचा में नहीं घुसने देती.
  • 3. विटामिन-C - इस सीरम लगाना बहुत फायदेमंद रहता है क्योंकि यह फ्री-रैडिकल्स से स्किन को बचाता है.
  • 4. सनस्क्रीन - प्रदूषण और UV रेज़ कॉम्बो स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. इसीलिए SPF 30-50 सनस्क्रीन रोज़ लगाएं.
  • 5. चेहरा टच न करें - धूल और बैक्टीरिया हाथों से भी चेहरे पर जाते हैं. इसीलिए बाहर रहने पर चेहरा या बाल बार-बार छूने से बचें.
  • 6. एक्सफोलिएशन - हफ्ते में दो बार हल्का स्क्रब करें, इससे स्किन के अंदर से प्रदूषण की गंदगी हटती है.
  • 7. डिटॉक्स फूट - विटामिन-C, विटामिन-E, ग्रीन टी, नट्स, नारियल पानी और पानी ज्यादा पिएं.
