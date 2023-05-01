सर्दियों में नहीं फटेंगे हाथ-पैर, रोज़ करें ये 5 काम

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0906\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u0939\u093e\u0925-\u092a\u0948\u0930 \u092b\u091f\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0906\u092e \u0939\u094b \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0940\u0932\u093f\u090f \u0906\u091c \u0906\u092a\u0915\u094b 5 \u0915\u092e\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u091f\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u092c\u0924\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0928\u0915\u0940 \u092e\u0926\u0926 \u0938\u0947 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0939\u093e\u0925-\u092a\u0948\u0930 \u092e\u0941\u0932\u093e\u092f\u092e \u092c\u0928\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0917\u0947.