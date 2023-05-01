विज्ञापन
सर्दियों में नहीं फटेंगे हाथ-पैर, रोज़ करें ये 5 काम

सर्दियां आते ही हाथ-पैर फटने की समस्या आम हो जाती है. इसीलिए आज आपको 5 कमाल की ट्रिक्स बताते हैं, जिनकी मदद से आपके हाथ-पैर मुलायम बने रहेंगे.

  • 1. ग्लिसरीन और गुलाबजल - रात में बराबर मात्रा में ग्लिसरीन और गुलाबजल मिलाकर हाथ-पैरों पर लगाएं.
  • 2. वैसलीन - सोने से पहले पैरों पर वैसलीन लगाकर कॉटन के मोज़े पहन लें. थोड़ा हाथों पर भी लगाएं.
  • 3. चीनी स्क्रब - हफ्ते में दो बार चीनी और नारियल तेल मिक्स कर हाथ-पैरों पर हल्का स्क्रब करें.
  • 4. मॉइश्चराइज़र - रोज़ाना नहाने के बाद तुरंत मॉइश्चराइज़र लगाएं.
  • 5. हेल्दी फैट - खास सर्दियों में अपने खाने में अलसी के बीज, अखरोट, घी, मूंगफली, एवोकाडो जैसे ओमेगा-3 से भरपूर फूड खाएं.
