\u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0910\u0938\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u094b \u091c\u092c \u092d\u0940 \u092a\u0922\u093c\u0928\u0947 \u092c\u094b\u0932\u094b, \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092c\u0939\u093e\u0928\u0947 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0947\u0930\u0947\u0902\u091f\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0915\u094d\u200d\u092f\u093e \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902-