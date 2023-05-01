विज्ञापन
विशेष लिंक

पढ़ने से दूर भागते हैं बच्‍चे तो अपनाएं ये तरीके

अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जब भी पढ़ने बोलो, उनके बहाने शुरू हो जाते हैं. ऐसे में पेरेंट्स को क्‍या करना चाहिए, जानें-

Share
  • अक्‍सर बच्‍चों को पढ़ने के समय ही नींद आने लगती है, खेलने का मन करता है, भूख लगने लगती है, वॉशरूम जाना होता है या कोई और बहाना रेडी होता है. ऐसे में पेरेंट्स क्‍या करें, जानें-
    Share
    अक्‍सर बच्‍चों को पढ़ने के समय ही नींद आने लगती है, खेलने का मन करता है, भूख लगने लगती है, वॉशरूम जाना होता है या कोई और बहाना रेडी होता है. ऐसे में पेरेंट्स क्‍या करें, जानें-
  • बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना बनाएं. इससे वे पढ़ाई के नाम से ही डरने लगते हैं. जिससे वह उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं.
    Share
    बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना बनाएं. इससे वे पढ़ाई के नाम से ही डरने लगते हैं. जिससे वह उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं.
  • अक्सर मां बाप गलती करते हैं कि बच्चे की दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं. ये करना छोड़ दें. इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
    Share
    अक्सर मां बाप गलती करते हैं कि बच्चे की दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं. ये करना छोड़ दें. इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
  • सबसे पहले उनकी पढ़ाई का एक रूटीन बनाएं यानी टाइमटेबल तय हो. दिन में वे किस समय क्‍या करेंगे. इससे बच्चों में अनुशासन आएगा.
    Share
    सबसे पहले उनकी पढ़ाई का एक रूटीन बनाएं यानी टाइमटेबल तय हो. दिन में वे किस समय क्‍या करेंगे. इससे बच्चों में अनुशासन आएगा.
  • शुरुआत में बच्चों को लंबे समय तक पढ़ने के लिए ना बिठाएं. बल्कि उन्‍हें स्‍टोरी बुक्‍स आदि लाकर दें जिसे वे खुशी-खुशी पढ़ें.
    Share
    शुरुआत में बच्चों को लंबे समय तक पढ़ने के लिए ना बिठाएं. बल्कि उन्‍हें स्‍टोरी बुक्‍स आदि लाकर दें जिसे वे खुशी-खुशी पढ़ें.
  • उनके सामने से वो हर चीज हटा दें जो उनका ध्यान भटकाता हो. पढ़ाई का कमरा खिलौनों आदि से भरा ना हो.
    Share
    उनके सामने से वो हर चीज हटा दें जो उनका ध्यान भटकाता हो. पढ़ाई का कमरा खिलौनों आदि से भरा ना हो.
  • समय-समय पर बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहे, उनकी सराहना करते रहें.
    Share
    समय-समय पर बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहे, उनकी सराहना करते रहें.
  • हर बच्‍चे का टैलेंट अलग होता है. आपका बच्‍चा जिस चीज में अच्‍छा है उसे वह करने का प्रोत्‍साहन दें.
    Share
    हर बच्‍चे का टैलेंट अलग होता है. आपका बच्‍चा जिस चीज में अच्‍छा है उसे वह करने का प्रोत्‍साहन दें.
  • पढ़ने से जुड़े गेम्‍स खेलने को प्रोत्‍साहित करें. इससे वे पढ़ाई को बोरिंग नहीं समझेंगे.
    Share
    पढ़ने से जुड़े गेम्‍स खेलने को प्रोत्‍साहित करें. इससे वे पढ़ाई को बोरिंग नहीं समझेंगे.
  • बच्‍चे को अगर कमरे में बैठकर पढ़ने का मन नहीं है तो उसे रोकटोक ना करें. वह जहां चाहे पढ़े.
    Share
    बच्‍चे को अगर कमरे में बैठकर पढ़ने का मन नहीं है तो उसे रोकटोक ना करें. वह जहां चाहे पढ़े.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com