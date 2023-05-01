\u0906\u0930\u094d\u091f\u093f\u092b\u093f\u0936\u093f\u092f\u0932 \u091c\u094d\u200d\u0935\u0947\u0932\u0930\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0939\u0940 \u0930\u0916\u0930\u0916\u093e\u0935 \u0928\u093e \u0939\u094b \u0924\u094b \u092f\u0947 \u091c\u0932\u094d\u0926 \u0915\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0921\u093c \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u091a\u092e\u0915 \u0916\u094b \u0926\u0947\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0907\u0938\u0947 \u0938\u093e\u092b \u0915\u0930\u0947\u0902.