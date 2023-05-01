विज्ञापन
काली पड़ गई आर्टिफिशियल ज्‍वेलरी कैसे साफ करें

आर्टिफिशियल ज्‍वेलरी का सही रखरखाव ना हो तो ये जल्द काली पड़ जाती है और चमक खो देती है. जानें कैसे इसे साफ करें.

  • मार्केट में कई डिजाइन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है. लेकिन इसका सही रखरखाव ना हो तो ये जल्‍दी काली पड़ जाती है. जानें काली पड़ गई ज्‍वेलरी को कैसे साफ कर सकते हैं.
  • एक कप गर्म पानी में एक चम्मच सिरका और थोड़ा नमक मिलाकर घोल बना लें. इसमें ज्वेलरी को 15-20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. इससे कालापन साफ हो जाएगा.
  • ज्वेलरी पर नींबू का रस लगाकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर सॉफ्ट ब्रश से जूलरी को हल्के हाथ से साफ कर लें.
  • बेकिंग सोडा की मदद से आर्टिफिशियल ज्वेलरी चमक जाती है. आधा कप पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे जूलरी पर लगाएं और नरम टूथब्रश से रगड़ें. साफ पानी से धो लें.
  • थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर उसे ज्वेलरी पर लगाएं और एक ब्रश की मदद से अच्छे से रगड़ें. फिर ज्वेलरी को साफ पानी से धो लें.
  • एक सूती कपड़े पर बियर की कुछ बूंदें डालें और इसे ज्वेलरी पर रगड़ें. जब ज्वेलरी सूख जाए, तो उसे साफ सूती कपड़े से पोंछें.
  • सफाई के बाद ज्वेलरी को हमेशा एयरटाइट बॉक्स या ज्वेलरी पाउच में रखें. अलग-अलग पीस को आपस में रगड़ने से बचाएं. हर बार इस्तेमाल के बाद हल्के हाथ से पोंछना ना भूलें.
