\u0909\u0932\u094d\u200d\u091f\u093e \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u094b \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u091c\u092c \u0906\u092a \u0909\u0932\u094d\u091f\u093e \u091a\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0924\u094b \u0906\u092a\u0915\u0940 \u092a\u0940\u0920 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902\u0938\u092a\u0947\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u090f\u0915\u094d\u0938\u0930\u0938\u093e\u0907\u091c \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948.