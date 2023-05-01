विज्ञापन
हर रोज कुछ देर चलिए उल्‍टा, सेहत दुरुस्‍त हो जाएगी

उल्‍टा चलने से सेहत को कई फायदे होते हैं. जब आप उल्टा चलते हैं तो आपकी पीठ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है.

  • उल्टा चलने से हमारे सेहत को डबल फायदा हो सकता है. इसे रेट्रो या रिवर्स वॉकिंग भी कहा जाता है.
  • घुटनों से जुड़ी समस्याएं हैं तो प्रतिदिन 10 मिनट उल्टा चलने से आराम मिल सकता है.
  • उल्टा चलते हैं तो पीठ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है. उल्टा चलने से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या और कमर दर्द में आराम मिल सकता है.
  • उल्टा चलने से पैरों के पीछे की मांसपेशियों की कसरत हो जाती है. इससे आपके पैर ज्यादा मजबूत होते हैं.
  • जो लोग वजन घटना चाहते हैं, उनके लिए उल्टा चलना फायदेमंद साबित हो सकता है.
  • उल्टा चलने से आपके शरीर और दिमाग के बीच का बैलेन्स बेहतर बनाता है. शरीर का संतुलन भी बढ़ता है.
  • उल्टा चलते समय आपके दिमाग को ज्यादा काम और फोकस करना पड़ता है. इससे दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है.
