वजन कम करने के साथ-साथ कई और फायदे भी पहुंचाती है इस फूल की चाय

\u0915\u094d\u092f\u093e \u0906\u092a\u0928\u0947 \u0915\u092d\u0940 \u0917\u0941\u095c\u0939\u0932 \u0915\u0940 \u091a\u093e\u092f \u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u091a\u0916\u093e \u0939\u0948? \u091c\u0940 \u0939\u093e\u0901, \u0917\u0941\u095c\u0939\u0932 \u0915\u093e \u092b\u0942\u0932 \u092b\u0947\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093f\u0924\u0928\u093e \u0938\u0941\u0902\u0926\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0909\u0924\u0928\u093e \u0939\u0940 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092d\u0940 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948.