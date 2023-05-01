हीरो भी बने, विलेन भी; OTT और फिल्मों में इन 5 सितारों ने दिखाया अभिनय का दम
भारतीय सिनेमा और OTT में अब हीरो और विलेन के बीच की लाइन पहले से काफी धुंधली हो गई है. कई कलाकारों ने ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शक पसंद करते हैं, और ऐसे भी किरदार निभाए हैं, जिनसे दर्शक नफरत करने लगते हैं. विक्रांत मैसी, विजय वर्मा, आदर्श गौरव, ताहिर राज भसीन और जयदीप अहलावत उन कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने फिल्मों और OTT दोनों में अपनी इस अलग-अलग तरह की अभिनय क्षमता दिखाई है.
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विक्रांत मैसीविक्रांत मैसी ने ऐसे किरदारों के लिए पहचान बनाई है, जो आम लोगों से जुड़े हुए और भावनात्मक होते हैं. हालांकि, उनके करियर में कुछ काफी डार्क किरदार भी रहे हैं. मिर्जापुर में बबलू पंडित और क्रिमिनल जस्टिस में आदित्य शर्मा से लेकर 12th फेल, छपाक और अ डेथ इन द गंज में उनके संवेदनशील किरदारों तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं
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विजय वर्माविजय वर्मा के करियर में ऐसे किरदार काफी अहम रहे हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों नजर आती हैं. गली बॉय, पिंक और जाने जान में उनके अलग-अलग अभिनय रंग देखने को मिले. वहीं डार्लिंग्स में हमजा और मिर्जापुर में शत्रुघ्न त्यागी के किरदार ने उन्हें ज्यादा डार्क भूमिकाओं में दिखाया.
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