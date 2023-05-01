हीरो भी बने, विलेन भी; OTT और फिल्मों में इन 5 सितारों ने दिखाया अभिनय का दम

विक्रांत मैसी

विक्रांत मैसी ने ऐसे किरदारों के लिए पहचान बनाई है, जो आम लोगों से जुड़े हुए और भावनात्मक होते हैं. हालांकि, उनके करियर में कुछ काफी डार्क किरदार भी रहे हैं. मिर्जापुर में बबलू पंडित और क्रिमिनल जस्टिस में आदित्य शर्मा से लेकर 12th फेल, छपाक और अ डेथ इन द गंज में उनके संवेदनशील किरदारों तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं