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हीरो भी बने, विलेन भी; OTT और फिल्मों में इन 5 सितारों ने दिखाया अभिनय का दम

भारतीय सिनेमा और OTT में अब हीरो और विलेन के बीच की लाइन पहले से काफी धुंधली हो गई है. कई कलाकारों ने ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शक पसंद करते हैं, और ऐसे भी किरदार निभाए हैं, जिनसे दर्शक नफरत करने लगते हैं. विक्रांत मैसी, विजय वर्मा, आदर्श गौरव, ताहिर राज भसीन और जयदीप अहलावत उन कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने फिल्मों और OTT दोनों में अपनी इस अलग-अलग तरह की अभिनय क्षमता दिखाई है.

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    आदर्श गौरव
    द व्हाइट टाइगर में बलराम हलवाई के किरदार से आदर्श गौरव को बड़ी पहचान मिली. वहीं थिएटर में रिलीज हुई खो गए हम कहां जैसी फिल्मों में उनका ज्यादा सामान्य, भावनात्मक और संवेदनशील पक्ष देखने को मिला.
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    जयदीप अहलावत
    जयदीप अहलावत ने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए कई बार डार्क और गंभीर किरदारों को प्रभावी बनाया है. गैंग्स ऑफ वासेपुर और दूसरी गंभीर फिल्मों से लेकर राजी में खालिद मीर तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं.
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    विक्रांत मैसी
    विक्रांत मैसी ने ऐसे किरदारों के लिए पहचान बनाई है, जो आम लोगों से जुड़े हुए और भावनात्मक होते हैं. हालांकि, उनके करियर में कुछ काफी डार्क किरदार भी रहे हैं. मिर्जापुर में बबलू पंडित और क्रिमिनल जस्टिस में आदित्य शर्मा से लेकर 12th फेल, छपाक और अ डेथ इन द गंज में उनके संवेदनशील किरदारों तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं
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    विजय वर्मा
    विजय वर्मा के करियर में ऐसे किरदार काफी अहम रहे हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों नजर आती हैं. गली बॉय, पिंक और जाने जान में उनके अलग-अलग अभिनय रंग देखने को मिले. वहीं डार्लिंग्स में हमजा और मिर्जापुर में शत्रुघ्न त्यागी के किरदार ने उन्हें ज्यादा डार्क भूमिकाओं में दिखाया.
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    ताहिर राज भसीन
    ताहिर राज भसीन ने अपने करियर की शुरुआत मर्दानी और फोर्स 2 जैसी फिल्मों में विलेन के किरदारों से अपनी पहचान बनाकर की. इसके बाद उन्होंने कई अलग और भावनात्मक किरदार निभाए. छिछोरे में डेरेक और 83 में सुनील गावस्कर का किरदार इसका उदाहरण है.
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