अभिषेक के तूफान से बुमराह के मैजिक तक...तस्वीरों में देखें भारत के चैंपियन बनने की कहानी

भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.

  • टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक ने तूफानी शुरुआत दिलाई.
  • अभिषेक, जो टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे थे, उन्होंने फाइनल में तूफानी फिफ्ठी ठोकी.
  • संजू सैमसन लगातार तीसरी बार शतक से चूक गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने अपना नाम कर दिया.
  • ईशान किशन ने भी तूफानी अर्द्धशतक लगाया, जिससे भारत ने 20 ओवर में 255 रन बनाए.
  • भारत की पारी के अंत में शिवम दुबे ने फिनिशिंग चज दिया, जिससे भारत से 255 का स्कोर खड़ा किया.
  • बुमराह ने रचिन रवींद्र का शिकार किया.
  • न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ऑल-आउट हुई और 96 रनों से मैच हार गई.
  • मैच में जसप्रीत बुमराह ने चार विकेट लिए और उन्हें प्लेऑफ ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
  • भारत वर्ल्ड क्रिकेट की पहली टीम है जिसने घर पर खिताब जीता है.
  • टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली टीम है.
  • भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है.
  • बीते दो साल में भारत ने सभी लिमिडेट ओवर के टूर्नामेंट जीते हैं.
