अभिषेक के तूफान से बुमराह के मैजिक तक...तस्वीरों में देखें भारत के चैंपियन बनने की कहानी

\u092d\u093e\u0930\u0924 \u0928\u0947 \u0930\u0935\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0905\u0939\u092e\u0926\u093e\u092c\u093e\u0926 \u0915\u0947 \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0938\u094d\u091f\u0947\u0921\u093f\u092f\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u0940\u0932\u0948\u0902\u0921 \u0915\u094b \u0939\u0930\u093e\u0915\u0930 \u0924\u0940\u0938\u0930\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u091f\u094020 \u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921 \u0915\u092a \u0915\u093e \u0916\u093f\u0924\u093e\u092c \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u093f\u092f\u093e.