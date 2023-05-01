Food poisoning होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

\u092b\u0942\u0921 \u092a\u0949\u0907\u091c\u093c\u0928\u093f\u0902\u0917 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0947\u091f \u0915\u092e\u091c\u094b\u0930 \u0939\u094b \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0939\u0932\u094d\u0915\u093e \u0914\u0930 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u092d\u094b\u091c\u0928 \u092e\u093e\u0902\u0917\u0928\u0947 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0938\u0939\u0940-\u0917\u0932\u0924 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0939\u0940 \u0930\u093f\u0915\u0935\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0924\u0947\u091c\u093c \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948.