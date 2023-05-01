विज्ञापन
Food poisoning होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

फूड पॉइज़निंग में पेट कमजोर हो जाता है हल्का और सुरक्षित भोजन मांगने लगता है. इस दौरान सही-गलत खाने की पहचान ही रिकवरी को तेज़ करती है.

  • फूड पॉइज़निंग में खिचड़ी और दही-चावल जैसे हल्के भोजन बेहतर साबित होते हैं.
  • नारियल पानी और ओआरएस शरीर का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन तेजी से वापस लाते हैं.
  • सादे टोस्ट या उबली सब्जियां पेट को आराम देकर मतली या उल्टी कम करने में मदद करते हैं.
  • फूड पॉइज़निंग की स्थिति में तले-भुने और मसालेदार भोजन पेट में जलन बढ़ा सकते हैं.
  • दूध, भारी डेयरी प्रोडक्ट्स और कोल्ड ड्रिंक पचने में समय लेकर इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं.
  • सड़क का खाना, बासी भोजन और गैस बनाने वाली दालें परेशानी को और बढ़ाती हैं.
  • हल्का, घर का बना और आसानी से पचने वाला भोजन ही फूड पॉइज़निंग के समय सबसे सुरक्षित रहता है.
