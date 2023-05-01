फिल्ममेकर बिमल रॉय के हॉन्टेड घर की 8 तस्वीरें, 150 साल पुराना बंगला जहां आज भी गूंजते हैं पुराने राज

घर से जुड़े हादसों ने बढ़ाया रहस्य

पुराना बंगला बाद में गिरा दिया गया और वहां रहेजा बे अपार्टमेंट्स बन गए. जॉय के मुताबिक, वहां हुई कुछ अजीब मौतों और घटनाओं ने इस जमीन की डरावनी कहानी को और गहरा कर दिया.