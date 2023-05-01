फिल्ममेकर बिमल रॉय के हॉन्टेड घर की 8 तस्वीरें, 150 साल पुराना बंगला जहां आज भी गूंजते हैं पुराने राज
मुंबई के बांद्रा में एक ऐसा घर है, जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड हॉरर फिल्म से कम नहीं लगती. 150 साल पुराने इस घर में फिल्ममेकर और लेखक जॉय बिमल रॉय रहते हैं. उनके पिता मशहूर फिल्ममेकर बिमल रॉय थे, लेकिन इस घर की पहचान सिर्फ उनकी यादों से नहीं, बल्कि इससे जुड़े डरावने किस्सों से भी है. पुराने घर, रहस्यमयी घटनाएं और आत्माओं की बातें इसे और खास बनाती हैं. जॉय के लिए यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि यादों और रहस्यों से भरी एक पूरी दुनिया है.