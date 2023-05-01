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फिल्ममेकर बिमल रॉय के हॉन्टेड घर की 8 तस्वीरें, 150 साल पुराना बंगला जहां आज भी गूंजते हैं पुराने राज

मुंबई के बांद्रा में एक ऐसा घर है, जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड हॉरर फिल्म से कम नहीं लगती. 150 साल पुराने इस घर में फिल्ममेकर और लेखक जॉय बिमल रॉय रहते हैं. उनके पिता मशहूर फिल्ममेकर बिमल रॉय थे, लेकिन इस घर की पहचान सिर्फ उनकी यादों से नहीं, बल्कि इससे जुड़े डरावने किस्सों से भी है. पुराने घर, रहस्यमयी घटनाएं और आत्माओं की बातें इसे और खास बनाती हैं. जॉय के लिए यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि यादों और रहस्यों से भरी एक पूरी दुनिया है.

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    150 साल पुराना है ये घर
    बांद्रा के माउंट मैरी रोड पर बना यह घर करीब 150 साल पुराना है. जॉय बिमल रॉय के लिए यह घर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.
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    बिमल रॉय ने 1962 में खरीदा था घर
    महान फिल्ममेकर बिमल रॉय ने यह घर 1962 में खरीदा था. उन्होंने ‘दो बीघा जमीन' और ‘देवदास' जैसी यादगार फिल्में बनाई थीं.
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    घर में आज भी हैं बिमल रॉय की यादें
    बिमल रॉय और उनकी पत्नी मनोबिना रॉय की तस्वीरें, अवॉर्ड और यादगार चीजें आज भी इस घर में मौजूद हैं.
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    पहले सिर्फ एक बेडरूम का था घर
    यह घर पहले पारसी परिवारों का था और इसमें एक बेडरूम और एक बाथरूम था. जॉय और उनकी बहन यशोधरा ने इसे तीन बेडरूम और तीन बाथरूम वाला घर बनाया.
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    पुराने घर की लकड़ी आज भी है खास
    घर की दीवारों को छोड़कर बाकी हिस्से को नए सिरे से बनाया गया. बर्मा टीक की लकड़ी से बने दरवाजे और खिड़कियां इसे पुराना और खूबसूरत लुक देते हैं.
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  • Godiwala Bungalow &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;
    Godiwala Bungalow से जुड़ा है डरावना किस्सा
    जॉय का बचपन Godiwala Bungalow में बीता था, जहां अजीब घटनाओं की बातें होती थीं. वह बताते हैं कि वहां रहने वाले लोगों के बीच उस जमीन को लेकर डर की कहानियां थीं.
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    खून और आत्माओं की कहानी ने डराया
    एक दिन उनकी मां ने रसोई में लाल रंग जैसा कुछ देखा, जो बाद में मुर्गे का खून निकला. माली ने दावा किया कि पुरानी मालकिनों की आत्माओं ने बलि देने को कहा था.
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    घर से जुड़े हादसों ने बढ़ाया रहस्य
    पुराना बंगला बाद में गिरा दिया गया और वहां रहेजा बे अपार्टमेंट्स बन गए. जॉय के मुताबिक, वहां हुई कुछ अजीब मौतों और घटनाओं ने इस जमीन की डरावनी कहानी को और गहरा कर दिया.
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