पढ़ाई करने के लिए विदेश गए फराह खान के ट्रिपलेट्स, बेटियों और बेटे की तस्वीर शेयर कर हुईं इमोशनल

तस्वीरें शेयर करते हुए फराह खान ने लिखा, "अगर आपको लगता था कि अपने बच्चे को कॉलेज भेजना मुश्किल है. तो इसे 3 गुना करके देखिए! 3 शहर, 3 कैंपस... 3 बार विदाई! मेरे दिल के 3 टुकड़े. जाओ, अपनी जिंदगी जियो. लेकिन याद रखना, सभी रास्ते वापस मम्मी-पापा के पास ही आते हैं. शिरीश कुंदर का भी शुक्रिया, जिन्होंने फैमिली फोटो में आने के अलावा बाकी सब कुछ किया. P.S. - दिवा तुम्हें पता है कि मैंने यह गाना क्यों चुना."