नवरात्रि से पहले फाल्गुनी पाठक का बड़ा तोहफा, 1 घंटे का नॉन-स्टॉप गरबा लॉन्च

"गरबा नाइट्स विद फाल्गुनी पाठक' के जरिए इस नवरात्रि के लिए एक बिल्कुल नया म्यूजिकल सफर तैयार किया गया है. मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि लोग इन गानों को सुनें, गरबा करें, साथ मिलकर जश्न मनाएं और इन धुनों के साथ खूबसूरत यादें बनाएं."