Rangoli Design for School Competition: स्कूल कॉम्पिटिशन में बना सकते हैं ये शानदार रंगोली, भर-भरकर होगी तारीफ

Rangoli Design for School Competition: दिवाली के मौके पर अधिकतर स्कूलों में रंगोली कॉम्पिटिशन रखा जाता है. हर के स्टूडेंट की कोशिश यह रहती है कि वह रंगोली बनाने में अपनी पूरी कोशिश करे और प्रतियोगिता का विजेता बने. अगर आप इस साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो हम कुछ ट्रेंडी डिजाइन लेकर आए हैं जिसे देखकर हर कोई आपकी हर कोई तारीफ करेगा और जीत भी आपकी हो सकती है. इसके अलावा आपके यूनीक और रचनात्मकता की भी हर कोई प्रशंसा करेगा.

  • आप स्कूल में ये फूल के डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. ये देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगती है. ये डिजाइन भी काफी आसानी से बन जाएगा.
  • रंगोली कॉम्पिटिशन में आप ये मोर पंख के रंग और हंस वाली रंगोली बना सकते हैं. इसका डिजाइन भी बेहद आसानी से बन जाएगा और सबका ध्यान खींच लेगा.
  • स्कूल में आप मोर के डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. कॉम्पटिशन में इस रंगोली की हर कोई तारीफ करेगा.
  • आप ऐसी रंगोली भी बना सकते हैं जो कोई संदेश देती हो. इसके अलावा आप कोई शुभकामना भी लिख सकते हैं
  • आप कलर से हैप्पी दिवाली लिखकर भी रंगोली बना सकते हैं. इसके आसपास आप फूल बनाकर इसे सजा सकते हैं.
