Rangoli Design for School Competition: स्कूल कॉम्पिटिशन में बना सकते हैं ये शानदार रंगोली, भर-भरकर होगी तारीफ
Rangoli Design for School Competition: दिवाली के मौके पर अधिकतर स्कूलों में रंगोली कॉम्पिटिशन रखा जाता है. हर के स्टूडेंट की कोशिश यह रहती है कि वह रंगोली बनाने में अपनी पूरी कोशिश करे और प्रतियोगिता का विजेता बने. अगर आप इस साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो हम कुछ ट्रेंडी डिजाइन लेकर आए हैं जिसे देखकर हर कोई आपकी हर कोई तारीफ करेगा और जीत भी आपकी हो सकती है. इसके अलावा आपके यूनीक और रचनात्मकता की भी हर कोई प्रशंसा करेगा.