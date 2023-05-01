विज्ञापन
डायबिटीज में सेब खाना फायदेमंद है या नुकसानदेह?

डायबिटीज में फल खाने को लेकर अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है. सेब को हेल्दी फल माना जाता है लेकिन सवाल यही है कि शुगर में इसे खाना चाहिए या नहीं?

  • सेब में प्राकृतिक शुगर होती है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे शुगर तेजी से नहीं बढ़ती. Image credit- Unsplash
  • सेब में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को धीरे-धीरे रिलीज होने में मदद करता है. Image credit- Unsplash
  • सेब का छिलका खाने से पाचन बेहतर होता है और इंसुलिन रेस्पॉन्स भी संतुलित रहता है. Image credit- Unsplash
  • डायबिटीज मरीजों के लिए पूरा सेब खाना जूस पीने से ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है. Image credit- Unsplash
  • खाली पेट बहुत ज्यादा सेब खाने से शुगर फ्लक्चुएशन हो सकता है इसलिए सीमित मात्रा में खाएं. Image credit- Unsplash
  • हरा सेब लाल सेब की तुलना में कम मीठा होता है इसलिए डायबिटीज में बेहतर विकल्प माना जाता है. Image credit- Unsplash
  • सेब को हमेशा नट्स या प्रोटीन के साथ खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है. Image credit- Unsplash
  • डॉक्टर की सलाह से रोज आधा या एक छोटा सेब खाना डायबिटीज में सुरक्षित हो सकता है. Image credit- Unsplash
  • नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें. Image credit- Unsplash
