डायबिटीज में सेब खाना फायदेमंद है या नुकसानदेह?

\u0921\u093e\u092f\u092c\u093f\u091f\u0940\u091c \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0932 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0928\u094d\u092b\u094d\u092f\u0942\u091c\u0928 \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0938\u0947\u092c \u0915\u094b \u0939\u0947\u0932\u094d\u0926\u0940 \u092b\u0932 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u092f\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0936\u0941\u0917\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0947 \u0916\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u092f\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902?