छूट गया साथ... धर्मेंद्र के गम में खोई खोई सी हेमा, जोड़े हाथ, तस्वीरें

\u0927\u0930\u094d\u092e\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0905\u092c \u091a\u0932\u0947 \u0917\u090f. \u092a\u0940\u091b\u0947 \u091b\u094b\u0921\u093c \u0917\u090f \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0922\u0947\u0930 \u0938\u093e\u0930\u0940 \u092f\u093e\u0926\u0947\u0902...\u0936\u093e\u092f\u0926 \u092f\u0939\u0940 \u092c\u093e\u0924 \u0939\u0947\u092e\u093e \u092e\u093e\u0932\u093f\u0928\u0940 \u092d\u0940 \u0907\u0938 \u0935\u0915\u094d\u0924 \u0938\u094b\u091a \u0930\u0939\u0940 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940.