धनतेरस पर कितने की मिल रही यह 'सोने की चिड़िया', देखिए रेट

धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि सोना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. धनतेरस पर सोना खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है.

  • धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं. सोना खरीदना उनकी पूजा का एक हिस्सा है. धनतेरस के मौके पर काफी सुंदर सोने के सिक्के बाजार में बिक रहे हैं.
  • इन सोने के सिक्कों पर खास तरह के डिजाइन बनाए गए हैं. 24K, 10 ग्राम रोज गोल्ड बार की कीमत 1, 43,730 रुपये हैं.
  • सोने की चिड़िया वाला सोने का 24K सिक्का 1,43,950 रुपये का मिल रहा है. वैसे इस सिक्के की कीमत 1, 65, 550 रुपये है लेकिन डिस्काउंट में ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है.
  • https://www.mmtcpamp.com पर जाकर आप इन सिक्कों को खरीद सकते हैं.
