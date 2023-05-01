धनतेरस पर कितने की मिल रही यह 'सोने की चिड़िया', देखिए रेट

\u0927\u0928\u0924\u0947\u0930\u0938 \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0938\u094b\u0928\u093e \u0916\u0930\u0940\u0926\u0928\u093e \u0936\u0941\u092d \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0938\u094b\u0928\u093e \u0938\u092e\u0943\u0926\u094d\u0927\u093f \u0914\u0930 \u0938\u094c\u092d\u093e\u0917\u094d\u092f \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0924\u0940\u0915 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0927\u0928\u0924\u0947\u0930\u0938 \u092a\u0930 \u0938\u094b\u0928\u093e \u0916\u0930\u0940\u0926\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0941\u0916, \u0938\u092e\u0943\u0926\u094d\u0927\u093f \u0914\u0930 \u0938\u094c\u092d\u093e\u0917\u094d\u092f \u0906\u0924\u093e \u0939\u0948.