विज्ञापन
विशेष लिंक

Delhi AQI: इंडिया गेट बना 'मिस्टर इंडिया', आज दिल्ली की हवा का हाल देखिए

देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही आबोहवा में भी जहर घुलने लगा है. दिन में ही हालात इतने खराब है कि पूरे शहर में धुंध की परत छाई दिख रही है.

Share
  • छठ पर्व पर भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है. दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर तीन गुना बढ़ गया है.
    Share
    छठ पर्व पर भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है. दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर तीन गुना बढ़ गया है.
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI (Air Quality Index) 315 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है.
    Share
    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI (Air Quality Index) 315 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है.
  • दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 2.5 कणों का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. यह पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है.
    Share
    दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 2.5 कणों का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. यह पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है.
  • पटाखों, पराली जलाने के कारण हवा साफ नहीं हो सकी. बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर की विजिबिलिटी भी कम हो गई है. इसलिए लोग गाड़ियों की लाइट ऑन कर चल रहे हैं
    Share
    पटाखों, पराली जलाने के कारण हवा साफ नहीं हो सकी. बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर की विजिबिलिटी भी कम हो गई है. इसलिए लोग गाड़ियों की लाइट ऑन कर चल रहे हैं
  • प्रदूषण से जूझती दिल्ली को अब टेक्नोलॉजी की मदद से राहत देने की कोशिश शुरू की गई है. पूरे क्षेत्र में हाई-टेक एयर क्वालिटी सेंसर लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम करेगा.
    Share
    प्रदूषण से जूझती दिल्ली को अब टेक्नोलॉजी की मदद से राहत देने की कोशिश शुरू की गई है. पूरे क्षेत्र में हाई-टेक एयर क्वालिटी सेंसर लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम करेगा.
  • दिल्ली में 250 से ज्यादा सेंसर लगाए जाएंगे जो रीयल टाइम डेटा भेजेंगे और यह भी बताएंगे कि हवा कब, कहां और कितनी जहरीली होगी. यह सिस्टम IIT कानपुर के AI सेंटर द्वारा विकसित किया जा रहा है.
    Share
    दिल्ली में 250 से ज्यादा सेंसर लगाए जाएंगे जो रीयल टाइम डेटा भेजेंगे और यह भी बताएंगे कि हवा कब, कहां और कितनी जहरीली होगी. यह सिस्टम IIT कानपुर के AI सेंटर द्वारा विकसित किया जा रहा है.
  • दिल्ली में यमुना के आसपास तो विजिबिलिटी और कम है, दिल्ली में यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज भी एकदम धुंधला नजर आ रहा है. बाकि जगहों पर भी यही हाल है
    Share
    दिल्ली में यमुना के आसपास तो विजिबिलिटी और कम है, दिल्ली में यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज भी एकदम धुंधला नजर आ रहा है. बाकि जगहों पर भी यही हाल है
  • देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की शुरुआत होते ही सांस लेना मुहाल हो जाता है. आज भी दिल्ली की हवा की हालत खराब है. हालात ये है कि कई जगह AQI 300 के पार जा चुका है.
    Share
    देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की शुरुआत होते ही सांस लेना मुहाल हो जाता है. आज भी दिल्ली की हवा की हालत खराब है. हालात ये है कि कई जगह AQI 300 के पार जा चुका है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com