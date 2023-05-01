Delhi AQI: इंडिया गेट बना 'मिस्टर इंडिया', आज दिल्ली की हवा का हाल देखिए

\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0920\u0902\u0921 \u0915\u0940 \u0926\u0938\u094d\u0924\u0915 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0906\u092c\u094b\u0939\u0935\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u091c\u0939\u0930 \u0918\u0941\u0932\u0928\u0947 \u0932\u0917\u093e \u0939\u0948. \u0926\u093f\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0940 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0924 \u0907\u0924\u0928\u0947 \u0916\u0930\u093e\u092c \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092a\u0942\u0930\u0947 \u0936\u0939\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0941\u0902\u0927 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0924 \u091b\u093e\u0908 \u0926\u093f\u0916 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948.