दांतों का पीलापन दूर करने के लिए करें ये उपाय

कई बार रोज़ाना ब्रश करने के बावजूद दांत पीले नजर आते हैं. कुछ आसान उपाय अपनाकर आप दांतो का पीलापन दूर कर सकते हैं.

  • संतरे के छिलके दांतो पर रगड़ने से दांतो पर जमी पीली परत हट सकती है.
  • आधा चम्मच सरसों का तेल और नमक दांतों पर लगाने से भी दांतो का पीलापन दूर करने में मदद मिल सकती है
  • बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर दांतों पर लगाने से भी दांतों पर जमे पीले दाग हट सकते हैं
  • केले का छिलका दांतो पर रगड़ने से भी पीलापन कम करने में मदद मिल सकती है.
  • नीम का दातुन का इस्तेमाल करने से भी दांतों के पीलेपन से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है.
