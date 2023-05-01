नारियल तेल से कुल्ला करने के फायदे

\u0928\u093e\u0930\u093f\u092f\u0932 \u0924\u0947\u0932 \u0938\u0947 \u0915\u0941\u0932\u094d\u0932\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u094b \u0911\u092f\u0932 \u092a\u0941\u0932\u094d\u0932\u093f\u0902\u0917 \u092d\u0940 \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0936\u093f\u0932\u094d\u092a\u093e \u0936\u0947\u091f\u094d\u091f\u0940 \u092d\u0940 \u0911\u092f\u0932 \u092a\u0941\u0932\u094d\u0932\u093f\u0902\u0917 \u0930\u094b\u091c\u093c\u093e\u0928\u093e \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u092c\u0924\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902.