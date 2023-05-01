विज्ञापन
नारियल तेल से कुल्ला करने के फायदे

नारियल तेल से कुल्ला करने को ऑयल पुल्लिंग भी कहते हैं. शिल्पा शेट्टी भी ऑयल पुल्लिंग रोज़ाना करती हैं. बताते हैं इसके बारे में.

  • 1. नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं.
  • 2. ये गुण मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करके सांस को ताज़ा बनाते हैं.
  • 3. सांसों के साथ-साथ दांतों की भी बेहतर सफाई हो जाती है.
  • 4. नियमित रूप से सिर्फ 5 मिनट नारियल तेल से कुल्ला करने से दांत मजबूत होते हैं.
  • 5. इससे मसूड़ों की सूजन और खून आने की समस्या कम होती है और कैविटी बनने का खतरा घटता है.
  • 6. इससे चेहरे, होंठ और गले के आस-पास की ड्राय स्किन भी ठीक हो जाती है.
  • 7. ऑयल पुलिंग से गाल भी शेप में आ जाते हैं, यानी जॉ लाइन शार्प हो जाती है.
  • नोट - ऑयल पुलिंग के दौरान हमेशा कुल्ला करके बाहर थूकें और बाद में हल्के गर्म पानी से मुंह धो लें.
