देशभर से दशहरा की 10 सबसे अच्छी तस्वीरें देखिए

\u0906\u091c \u0926\u0947\u0936\u092d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u091c\u092f\u0926\u0936\u092e\u0940 \u092e\u0928\u093e\u0908 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0940 \u0926\u093f\u0928 \u092a\u094d\u0930\u092d\u0941 \u0930\u093e\u092e \u0928\u0947 \u0930\u093e\u0935\u0923 \u0915\u093e \u0935\u0927 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e. \u0907\u0938 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 \u0935\u093f\u091c\u092f\u0926\u0936\u092e\u0940 \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0930\u093e\u0935\u0923 \u0915\u093e \u0926\u0939\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u092e \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0926\u0947\u0936\u092d\u0930 \u0915\u0940 \u0915\u0941\u091b \u0916\u0942\u092c\u0938\u0930\u0942\u0924 \u0930\u093e\u0935\u0923 \u0926\u0939\u0928 \u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0932\u093e\u090f \u0939\u0948\u0902.