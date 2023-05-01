विज्ञापन
ओखला बर्ड सैंक्चुरी, नोएडा में आपको देखने को मिलेंगे ये सुन्दर पक्षी जिनसे नज़र नहीं हटा पाएंगे आप

ओखला बर्ड सैंक्चुरी, नोएडा और दिल्ली की सीमा पर मौजूद एक फेमस बर्ड सैंक्चुअरी है जहाँ आपको कई देशी और विदेशी प्रवासी पक्षी देखने को मिल सकते हैं.

  • सारस क्रेन भारत का सबसे ऊँचा उड़ने वाला पक्षी है, जो अक्सर दलदली इलाकों में दिखता है.
  • ब्लैक-हेडेड आईबिस अपनी लंबी चोंच और सफेद शरीर के कारण आसानी से पहचाने जाते हैं.
  • स्पॉट-बिल्ड डक तालाबों में तैरते हुए देखे जा सकते हैं, इनके चोंच पर धब्बे होते हैं.
  • पर्पल हेरॉन लंबे गर्दन वाला शिकारी पक्षी है जो झील के किनारे दिखता है.
  • पिंटेल प्रवासी बत्तखें हैं जो सर्दियों में यहाँ पहुँचती हैं.
