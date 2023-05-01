ओखला बर्ड सैंक्चुरी, नोएडा में आपको देखने को मिलेंगे ये सुन्दर पक्षी जिनसे नज़र नहीं हटा पाएंगे आप

\u0913\u0916\u0932\u093e \u092c\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0948\u0902\u0915\u094d\u091a\u0941\u0930\u0940, \u0928\u094b\u090f\u0921\u093e \u0914\u0930 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0940 \u0938\u0940\u092e\u093e \u092a\u0930 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u090f\u0915 \u092b\u0947\u092e\u0938 \u092c\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0948\u0902\u0915\u094d\u091a\u0941\u0905\u0930\u0940 \u0939\u0948 \u091c\u0939\u093e\u0901 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0915\u0908 \u0926\u0947\u0936\u0940 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0926\u0947\u0936\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0935\u093e\u0938\u0940 \u092a\u0915\u094d\u0937\u0940 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.