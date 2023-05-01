OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबाजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोर
ओटीटी पर कारगिल युद्ध और इसके नायकों पर मुख्य रूप से 6 से 7 प्रमुख फिल्में और वेब सीरीज जिनमें शेरशाह, लक्ष्य, और एलओसी: कारगिल जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों को जब भी देखा जाता है तो देश के जाबांजों के बुलंद हौसले देखकर दिल हमेशा कहता है ये दिल मांगे मोर.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरकैप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र) की शहादत और शौर्य गाथा पर बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म शेरशाह अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म का डायलॉग 'ये दिल मांगे मोर' हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरफरहान अख्तर के निर्देशन में बनी और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म लक्ष्य एक दिशाहीन युवा के आर्मी ऑफिसर बनने और कारगिल युद्ध में पॉइंट 5180 फतह करने के जुनून को दिखाती है. इसे प्राइम वीडियो और जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरजे.पी. दत्ता की एलओसी: कारगिल मल्टी-स्टारर कल्ट क्लासिक फिल्म 'ऑपरेशन विजय' की पूरी कहानी बयां करती है. 4 घंटे से लंबी यह मूवी आज भी दर्शकों को अपनी हर किरदार की कहानी के जरिए दर्शकों को बांधे रखती है, अगर इसे देखना है तो प्राइम वीडियो पर इसे देखा जा सकता है.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरबचपन में हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठने पर हवा में उड़ने के सपनों को जिंदगी का लक्ष्य बनाकर उड़ने की कहानी है गुंजन सक्सेना. जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर गुंजन सक्सेना की बायोपिक है, जिन्होंने कारगिल के युद्ध क्षेत्र में अपनी जान पर खेलकर घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट किया था. फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की लिस्ट में आज भी शामिल है.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरशाहिद कपूर और सोनम कपूर स्टारर इस रोमांटिक-ड्रामा फिल्म की कहानी का मुख्य मोड़ कारगिल वॉर ही है, जहां एक एयरफोर्स पायलट को देश की रक्षा के लिए इमरजेंसी कॉल पर युद्ध के मैदान में जाना पड़ता है.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरसलमान खान और सनी देओल की यह फिल्म दो छात्रों के सफर पर आधारित है, जो कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिवारों तक उनके खत पहुंचाते हैं और देशभक्ति का असली मतलब समझते हैं.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरअजय देवगन और बॉबी देओल स्टारर फिल्म टैंगो चार्ली भारतीय सीमा सुरक्षा बलों और सैनिकों के मुश्किल जीवन और कारगिल की जंग में उनके योगदान को पर्दे पर लाती है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है. इस फिल्म में दो हिरोइनें तनीषा मुखर्जी और नंदना सेन थीं.
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OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोरटाइगर हिल पर शहीद हुए कैप्टन अनुज नायर के परिवार के संघर्ष पर बनी धूप एक बेहद संवेदनशील फिल्म है. ओम पुरी की दमदार एक्टिंग से सजी यह फिल्म वॉर के बाद के इमोशनल पहलू को दिखाती है.