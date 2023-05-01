OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबाजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोर

OTT पर बिंज-वॉच करें कारगिल वॉर की ये 8 फिल्में, हर सीन में जांबजो के शौर्य देख कहेगा ये दिल मांगे मोर

बचपन में हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठने पर हवा में उड़ने के सपनों को जिंदगी का लक्ष्य बनाकर उड़ने की कहानी है गुंजन सक्सेना. जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर गुंजन सक्सेना की बायोपिक है, जिन्होंने कारगिल के युद्ध क्षेत्र में अपनी जान पर खेलकर घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट किया था. फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की लिस्ट में आज भी शामिल है.