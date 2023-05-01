बिहार में 5 दोस्तों में सीट बंटवारे की कहानी, जानिए क्यों बहुत खुश होंगे चिराग

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 243 विधानसभा सीटों का बंटवारा कर लिया है. बस आधिकारिक ऐलान बाकी है. यह सोमवार को हो जाएगा. जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि बाकी सीट छोटे सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं. जद (यू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ‘एक्स' हैंडल पर सीट बंटवारे की न्यूज कंफर्म कर दी. पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीट पर चुनाव लड़ेगी. जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ‘कम से कम 15 सीट' की मांग कर रही थी, लेकिन उसे केवल छह सीट दी गई हैं, जबकि शेष छह सीट राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई हैं. कुशवाहा की पार्टी को छोड़कर, जो कुछ साल पहले ही अस्तित्व में आई है, एनडीए के अन्य सभी घटक दल 2020 के चुनावों में लड़े गए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या से कम सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुए हैं. पिछले चुनाव में जद (यू) को सबसे अधिक 115 सीट दी गई थीं, उसके बाद भाजपा को 110 और मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सात सीटें मिली थीं.