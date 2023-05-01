बिहार में मतदाताओं ने दिखाया दम... कोई चारपाई पर तो कोई व्हीलचेयर से पहुंचा मतदान केंद्र

कई मतदाताओं ने वोट डालने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान पटना के दानापुर में वोट डालने से पहले गंगा नदी पार कर वोट देने के लिए पहुंचे.