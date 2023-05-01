विज्ञापन
बिहार में मतदाताओं ने दिखाया दम... कोई चारपाई पर तो कोई व्हीलचेयर से पहुंचा मतदान केंद्र

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को पहले चरण की वोटिंग संपन्‍न हुई. प्रदेश के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए. इस दौरान लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्‍त उत्‍साह देखने को मिला और मतदान केंद्रों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखी गई. मतदान में हर वर्ग और हर उम्र के लोगों की हिस्‍सेदारी देखने को मिली. किसी को वोट डलवाने के लिए चारपाई पर लेकर आया गया तो कोई व्‍हीलचेयर पर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंचा. आइए देखते हैं बिहार विधानसभा में पहले चरण के मतदान की तस्‍वीरें.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर लंबी-लंबी कतारें देखी गई. कई जगहों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे.
  • बिहार चुनाव के पहले चरण के दौरान पटना में एक शख्‍स व्हीलचेयर पर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे.
  • मतदान केंद्र पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को व्‍हीलचेयर पर पहुंचे शख्‍स को मतदान केंद्र के अंदर आने में मदद की.
  • वोटिंग को लेकर जबरदस्‍त उत्‍साह देखने को मिला और मतदान केंद्रों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखी गई. खासतौर पर महिलाएं मतदान के लिए बढ़-चढ़कर आगे आईं.
  • लोगों में इस चुनाव को लेकर इतना उत्‍साह था कि एक परिवार अपने कुत्ते के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचा.
  • बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा में एक बुजुर्ग मतदाता को खाट पर लादकर हाई स्कूल मतदान केंद्र तक पहुंचने में ग्रामीणों ने मदद की.
  • युवा महिला मतदाताएं भी बड़ी संख्‍या में मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
  • चुनाव आयोग की ओर से कई मतदान केंद्रों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां पर कई लोग फोटो खिंचवाते नजर आए.
  • विभिन्‍न मतदान केंद्रों पर महिलाएं गोद में अपने बच्‍चों को लेकर पहुंची और कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
  • लोकतंत्र के इस महापर्व में उम्र सिर्फ एक नंबर है. मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्‍या में बुजुर्ग मतदाता भी पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
  • कई मतदाताओं ने वोट डालने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान पटना के दानापुर में वोट डालने से पहले गंगा नदी पार कर वोट देने के लिए पहुंचे.
  • इस चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर महिलाओं की जबरदस्‍त भीड़ नजर आई. कई जगहों पर महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें दिखीं.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान कई अभिनेता-अभिनेत्रियां भी नजर आईं. अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने भी वोट डाला.
  • खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक फैजल खान ने पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान वोट डाला.
  • लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा मतदाताओं का उत्‍साह देखते ही बनता था. बड़ी संख्‍या में युवा मतदान के लिए पहुंचे.
