'भूल भुलैया' से 'वेलकम बैक' तक, जब अक्षय कुमार ने खो दिए बड़े सीक्वल

वेलकम बैक (2015)

जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था. निर्देशक अनीस बज्मी के अनुसार, पहली फिल्म 'वेलकम' की कहानी वहीं समाप्त हो गई थी और सीक्वल की स्क्रिप्ट के मुताबिक उनका किरदार उस कहानी में फिट नहीं बैठता था.