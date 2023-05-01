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'भूल भुलैया' से 'वेलकम बैक' तक, जब अक्षय कुमार ने खो दिए बड़े सीक्वल

अक्षय कुमार ने अपने लंबे करियर में एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल हर किरदार में उन्होंने खुद को साबित किया है, लेकिन उनके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है जब उन्हें बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा. कल्ट-क्लासिक और बॉक्स ऑफिस में शानदार प्रदर्शन देने के बाद भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया. हम आपको उनकी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो फ्रेंचाइजी बनीं, लेकिन खिलाड़ी कुमार को उनमें नहीं लिया गया.

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  • &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; (1991)
    हनीमून (1991)
    1991 में अक्षय कुमार ने फिल्म 'हनीमून' साइन की थी, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर उनकी जगह ऋषि कपूर को ले लिया गया था. यह फिल्म निर्देशक पार्थो घोष द्वारा बनाई गई, जो बॉक्स ऑफिस में भी सफल रही थी.
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  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren; (2005)
    बरसात (2005)
    को-स्टार प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी अफवाहों के बीच पर्सनल और फैमिली नतीजों को लेकर फिल्ममेकर की चिंताओं के कारण बॉबी देओल ने अक्षय कुमार की जगह ले ली थी.
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    वेलकम बैक (2015)
    जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था. निर्देशक अनीस बज्मी के अनुसार, पहली फिल्म 'वेलकम' की कहानी वहीं समाप्त हो गई थी और सीक्वल की स्क्रिप्ट के मुताबिक उनका किरदार उस कहानी में फिट नहीं बैठता था.
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    'नाम शबाना' (2017)
    यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'बेबी' का स्पिन-ऑफ है, जिसमें अभिनेता को किसी ने रिप्लेस नहीं किया था बल्कि, वह फिल्म में कैमियो में नजर आए थे.
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    भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3
    साल 2007 की सुपरहिट फिल्म 'भूल भुलैया' में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका के तौर पर नजर आए थे, लेकिन इसके सीक्वल में अभिनेता को न लेकर कार्तिक आर्यन को लिया गया था.
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