'भूल भुलैया' से 'वेलकम बैक' तक, जब अक्षय कुमार ने खो दिए बड़े सीक्वल
अक्षय कुमार ने अपने लंबे करियर में एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल हर किरदार में उन्होंने खुद को साबित किया है, लेकिन उनके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है जब उन्हें बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा. कल्ट-क्लासिक और बॉक्स ऑफिस में शानदार प्रदर्शन देने के बाद भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया. हम आपको उनकी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो फ्रेंचाइजी बनीं, लेकिन खिलाड़ी कुमार को उनमें नहीं लिया गया.
जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था. निर्देशक अनीस बज्मी के अनुसार, पहली फिल्म 'वेलकम' की कहानी वहीं समाप्त हो गई थी और सीक्वल की स्क्रिप्ट के मुताबिक उनका किरदार उस कहानी में फिट नहीं बैठता था.