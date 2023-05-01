विज्ञापन
भाई दूज के लिए स्‍पेशल मेहंदी डिजाइंस, देखकर सभी करेंगे तारीफ

Bhai Dooj के शुभ अवसर पर बहनें मेहंदी लगाती हैं. इस अवसर पर देखें मेहंदी के स्‍पेशल डिजाइंस, जिन्‍हें देखकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा.

  • भाई दूज के शुभ अवसर पर बहनें हाथों में मेहंदी लगाती हैं. इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं. देखें भाई दूज के लिए स्‍पेशल मेहंदी डिजाइंस.
  • आजकल ट्रेंड में है बेल डिजाइंस. इन्‍हें फ्लावर या किसी दूसरे पैटर्न में बनवा सकती हैं. ये एलीगेंट लुक देते हैं.
  • अरेबिक मेहंदी डिजाइन लगवा सकती हैं. ऐसे फूल पत्ती वाला डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत लगता है.
  • इस तरह का भरा हुआ डिजाइन लगवा सकती हैं. इसमें पूरा हाथ और कलाई तक को कवर किया जाता है.
  • फूल, मोर या जाली जैसे डिजाइन से हाथों की रौनक बढ़ जाएगी. इसे दोनों साइड लगा सकती हैं.
  • पूरे हाथों में भरी मेहंदी लगवाने की बजाय आप एक ऊंगली से शुरू करके बेल का यूनिक डिजाइन बनवा सकती हैं.
  • कुछ लाइट मेहंदी डिजाइन की तलाश में हैं तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इस डिजाइन में आपको हथेली के पीछे ऐसा महीन डिजाइन बनवाना है.
  • कलाई पर जाली और हथेली पर फूलों का मेहंदी डिजाइन हाथों को यूनिक लुक देता है.
  • हथेली के पीछे की साइड में ऐसी मेहंदी लगवा सकते हैं. ये डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है.
  • ये डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा. ऐसे डिजाइन से हाथ भरे-भरे दिखते हैं.
